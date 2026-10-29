Elecciones de medio término en EEUU: el auge de los centros de datos de Inteligencia Artificial mide el clima de las urnas

Los votantes podrán decidir si este mercado sigue creciendo en los estados con mayor presencia de centros. Sin embargo, analistas indicaron que los desarrolladores podrían trasladarse a otras zonas para continuar con el negocio.

Analistas indicaron que si los votantes aprueban las restricciones a estos centros, los desarrolladores podrían trasladar su desarrollo a otras zonas.

El auge de los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a la reacción de las urnas estadounidenses, de cara a las elecciones de medio término de la gestión de Donald Trump . Los votantes de diez estados decidirán el próximo 3 de noviembre si frenan el desarrollo de estos sitios, ya que su expansión para impulsar el auge de estas tecnologías genera oposición local.

La resistencia es visible en Ohio , uno de los mercados de centros de datos de más rápido crecimiento del país. Ningún otro estado tiene más propuestas electorales relacionadas con estos centros, arrojó Reuters.

Los votantes de 38 jurisdicciones locales considerarán al menos 41 medidas que retrasarían, prohibirían o impondrían nuevos requisitos a los centros de datos, las extensas instalaciones que proporcionan la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar aplicaciones de IA.

La mayoría de los estados exigen campañas de recolección de firmas u otras demostraciones de apoyo público antes de que las medidas puedan incluirse en la boleta electoral.

La mayoría de los estados exigen campañas de recolección de firmas antes de que las medidas puedan incluirse en la boleta electoral.

Por otro lado, según la organizadora local Jessica Baker, la medida cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos para prohibir la construcción de ciertos centros de datos: "Todos queremos lo mismo", sentenció la mujer, que forma parte del grupo de defensa Conserve Ohio.

Además, expresó que las preocupaciones sobre las demandas de electricidad y agua de los centros de datos están impulsando la oposición. Aunque se habla de reactores nucleares, muchos residentes siguen sin querer que se construyan estas instalaciones cerca de sus comunidades porque les preocupan los riesgos para la salud de sus hijos, como el asma.

Si los votantes de Ohio aprueban las restricciones, es probable que los desarrolladores "trasladen parte de esa demanda a otro emplazamiento”, en lugar de abandonarlos por completo, aseguró Baron Fung, miembro de la firma de investigación de mercado Dell'Oro Group.

Alphabet se hunde casi 11% tras un balance que reavivó las dudas por su apuesta a la inteligencia artificial

Las acciones de Alphabet, la casa matriz de Google, se hundían casi 11% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street este miércoles, luego de presentar un balance del tercer trimestre que quedó por debajo de las expectativas en varios de sus principales negocios. Los resultados volvieron a poner bajo la lupa la capacidad de la compañía para transformar sus inversiones en inteligencia artificial en mayores ingresos.

La tecnológica registró ingresos por u$s111.200 millones, excluidos los pagos a socios, una cifra ligeramente inferior a las proyecciones de los analistas. La principal señal de preocupación surgió del negocio publicitario, que constituye una fuente central de financiamiento para su expansión en IA, reportó Bloomberg.

La facturación por publicidad alcanzó los u$s82.000 millones, frente a los u$s83.600 millones previstos por el mercado. Los ingresos provenientes del buscador y sus negocios relacionados también quedaron por debajo de las estimaciones.