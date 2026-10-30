Donald Trump cambia su estrategia a días de las elecciones en EEUU: reemplaza mítines por videoconferencias en 20 estados + Agregar ámbito en









El cambio de agenda ocurrió mientras el Partido Republicano enfrenta contiendas ajustadas en diversos estados. La economía, los precios de los combustibles y la guerra en Irán figuran entre los factores que colocaron a los republicanos a la defensiva en distritos oficialistas.

En ese sentido, el republicano reemplazó los encuentros por videoconferencias en casi 20 estados. @whitehouse

El presidente de EEUU Donald Trump canceló una serie de mítines previstos para este fin de semana en los estados de Iowa y Kansas, a solo unos días de las elecciones de medio término previstas para el próximo martes 3 de noviembre. En ese sentido, el republicano reemplazó los encuentros por videoconferencias en casi 20 estados, una decisión que el Comité Nacional Republicano (RNC) presentó como una forma de ampliar su alcance en los últimos días.

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El cambio de agenda ocurrió mientras el Partido Republicano enfrenta contiendas ajustadas por el Senado en Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Alaska y Mississippi. Trump viajó este jueves a Carolina del Sur, por segunda vez en un mes, ante las preocupaciones dentro de su partido por la carrera entre la republicana Darline Graham y la demócrata Annie Andrews por un escaño clave en el Senado.

A días de las elecciones de medio término, Donald Trump cambió su estrategia y canceló sus mítines en Kansas e Iowa La economía, los precios de los combustibles y la guerra en Irán figuran entre los factores que colocaron a los republicanos a la defensiva en los distritos donde el partido tuvo ventajas durante los últimos años. No obstante, Trump expresó confianza tras su regreso del mitin a la Casa Blanca: “Vamos a tener una gran noche el martes”, aseguró.

El cambio de agenda ocurrió mientras el Partido Republicano enfrenta contiendas ajustadas por el Senado en Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Alaska y Mississippi. @whitehouse El mandatario tenía previsto realizar un acto en Kansas el sábado y otro en Iowa el domingo. Sin embargo, el RNC anunció que ambos encuentros serán sustituidos por una campaña de 72 horas, con intervenciones virtuales en cerca de 20 estados y la posibilidad de sumar otros.

El presidente sostuvo que no viajará a Kansas porque al senador republicano Roger Marshall, que compite contra el demócrata Adam Hamilton, “le está yendo muy bien”: "No creo que tenga que ir”, confesó.

Durante octubre, Trump realizó 25 mítines por debajo de su objetivo de hacer más de 30. En un evento el lunes en Corinth, Misisipi, el mandatario le expresó a los asistentes con la voz rasposa: “Dios no les hizo las cuerdas vocales para que dieran un mitin todos los días”. Por su parte, el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, cuestionó el giro del mandatario al sentenciar que “es un anciano, un perdedor”. Donald Trump sigue sin reconocer la victoria de Lula da Silva: "Lo que pasó en Brasil fue una desgracia" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil y calificó de "desgracia" el resultado del balotaje del pasado domingo. "Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia", sentenció. Las declaraciones llegaron un día después de que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), abandonara Brasil junto con su familia rumbo a Estados Unidos, desde donde publicó una carta en la que denunció fraude electoral y se autoproclamó "líder de Brasil". Más allá de la sintonía ideológica con la familia Bolsonaro, el mandatario estadounidense evitó expresar un apoyo expreso al reclamo del actual senador del PL. Al ser consultado por la carta publicada el pasado miércoles, respondió: "No quiero comentar eso en estos momentos”. “El presidente (Lula da Silva ) me pidió que no interviniera, no tomé partido”, agregó. Sobre su crítica sobre el resultado electoral, Trump amplió: "Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso".