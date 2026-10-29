La economía de EEUU creció a su ritmo más rápido en un año de la mano del consumo interno y la inversión en IA

El PBI de Estados Unidos se aceleró a 3,4% impulsado por el consumo y la inversión en IA, aunque las importaciones y los mayores costos hipotecarios frenaron el crecimiento.

La economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en un año durante el tercer trimestre, y superando las previsiones del mercado, a pesar del aumento de los precios del petróleo derivado del conflicto en el Medio Oriente . El sólido nivel de consumo interno y las inversiones multimillonarias de las grandes empresas tecnológicas en inteligancia artificial fueron los pilares de ese crecimiento.

El PBI creció a una tasa anualizada de 3,4% el último trimestre, la más rápida desde el tercer trimestre de 2025, según indicó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su primera estimación de la actividad del tercer trimestre.

El gasto de los consumidores , que representa más de dos tercios de la economía, creció a una tasa del 3,8% en el período de julio a septiembre, igualando el ritmo del segundo trimestre.

Los despidos, que se encuentran en niveles históricamente bajos, y la contratación moderada están contribuyendo a sostener el gasto. Sin embargo, los aumentos salariales en ocasiones han quedado rezagados respecto a la inflación , por lo que los hogares norteamericanos han ahorrado menos para poder financiar sus gastos.

Un indicador de la demanda interna , que excluye los inventarios, el comercio y el sector público, se aceleró a una tasa del 4,9 %, la más alta desde el segundo trimestre de 2021. Las ventas finales a compradores privados nacionales crecieron a una tasa del 4,6 % en el segundo trimestre.

Por su parte, el gasto empresarial en equipo se disparó a una tasa del 20,9%, la más alta desde el tercer trimestre de 2020. Esto aportó 1,16 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, la mayor contribución en seis años.

El aumento de la actividad del último trimestre contrastó marcadamente con la visión pesimista que tienen los hogares de la economía, lo cual se refleja en los índices de aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, que se encuentran en mínimos históricos, y en el deterioro de la confianza de los consumidores, a pocos días de las elecciones legislativas.

Los lastres a la economía

Tanto el sólido gasto de los consumidores como el de las empresas se vieron compensados por las importaciones, que representaron un lastre para el crecimiento de la actividad.

Las importaciones aumentaron a una tasa del 19,7%, la más rápida desde el primer trimestre de 2025, cuando las empresas adelantaron sus pedidos para evitar los mayores costos derivados de los aranceles generalizados de Trump. Las compras al exterior durante el último trimestre restaron 2,64 puntos al crecimiento del PBI.

¿Por qué la economía de EEUU creció 3,4%? La inversión en IA, la clave.

El gasto público aumentó a una tasa del 5,3% en medio de un fuerte repunte en los gastos del gobierno federal, tanto en defensa como en otros sectores.

Por su parte, el aumento de las tasas hipotecarias debido al conflicto en Medio Oriente volvió a llevar a la inversión residencial a una contracción el trimestre pasado. Los mayores costos de financiamiento eclipsó la moderación en los precios de la vivienda, lo que afectó la demanda de hogares.

La inflación sigue presionando a la economía

Si bien la inflación se moderó tras el repunte registrado en el trimestre de abril a junio, las presiones sobre los precios se intensificaron a finales del tercer trimestre. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,5% en septiembre, tras subir un 0,3% en agosto, según indicó la Oficina de Análisis Económico (BEA) en un informe separado. Se trata de los indicadores que utiliza la Reserva Federal (Fed) para su meta de inflación del 2%.

La inflación del PCE avanzó un 3,6% interanual. Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el índice de precios del PCE subió un 0,3% mensual desestacionalizado, tras registrar un aumento del 0,3% en agosto. La llamada inflación subyacente del PCE aumentó un 3,1% interanual en septiembre, tras registrar un avance del 3% en agosto.

El estudio también mostró que los ingresos disponibles de los hogares norteamericanos, una vez descontada la inflación, cayeron un 0,3% el mes pasado. El gasto de los consumidores, ajustado por la inflación, se mantuvo sin cambios en septiembre, lo que sitúa al consumo en una trayectoria de crecimiento más débil de cara al cuarto trimestre.