Las criptomonedas se derrumban hasta 23% por los ruidos geopolíticos y Bitcoin ya opera debajo de los u$s115.000

Las advertencias de Trump sobre una escalada en las tensiones comerciales con China y el cierre parcial del gobierno en EEUU. presionaron al sector, pese al respaldo institucional que se mantiene firme con entradas netas de u$s2.720 millones en ETFs de BTC.

Las principales criptomonedas revirtieron las alzas previas luego de que Trump advirtiera sobre una posible escalada en las tensiones comerciales con China.

Las criptomonedas se derrumban hasta 23% este viernes y Bitcoin (BTC) perfora los u$s115.000 luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara la aplicación de un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas, lo que reaviva el temor a que escale aún más la guerra comercial.

De esta forma, Bitcoin cede más de 6% en las últimas 24 horas y opera cerca de los u$s114.000, según Binance. Por su parte, Ethereum (ETH) se desploma 11,5% y opera en u$s3.870 .

El resto de las altcoins siguió un derrotero similar. Binance Coin (BNB) pierde más de 10%, mientras que XRP se hunde 17% y Solana (SOL), retrocede 13,7% . Dogecoin (DOGE), en tanto, lidera los retrocesos, con un derrumbe del 23%.

La demanda institucional se mantiene como un componente central de la dinámica de Bitcoin. Los datos de la semana revelan que los ETFs spot de BTC registraron entradas netas por u$s2.720 millones hasta el jueves, consolidando la segunda semana consecutiva de flujos positivos.

En paralelo, desde BuenBit destacaron en su informe semanal que varias compañías públicas avanzaron en la adopción de Bitcoin como activo de tesorería.

DDC Enterprise Limited completó una ronda de financiación por u$s124 millones, destinados a fortalecer su estrategia de acumulación de BTC, mientras que KindlyMD,Inc a través de su filial Nakamoto Holdings, anunció un plan de deuda convertible de u$s250 millones para expandir su cartera de Bitcoin.

Estas acciones corporativas no solo refuerzan la demanda institucional, sino que evidencian la creciente legitimidad de Bitcoin como reserva de valor y activo estratégico para empresas.

Trump y China encienden alertas

Sin embargo, las principales criptomonedas revirtieron las alzas previas luego de que Trump advirtiera sobre una posible escalada en las tensiones comerciales con China y la reintroducción de aranceles elevados. En respuesta, Beijing envió comunicados a diversos países anunciando controles de exportación sobre tierras raras y otras materias primas clave.

En paralelo, la Casa Blanca inició despidos masivos de empleados federales en medio del cierre parcial del gobierno. El director de presupuesto, Russ Vought, confirmó que la reducción de personal ya comenzó oficialmente.

La Fed minimiza el impacto de los aranceles

Christopher Waller, de la Reserva Federal (Fed), reiteró que las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles serían temporales, subrayando la importancia de los próximos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para definir la política monetaria futura.

No obstante, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció que la publicación del informe del IPC se retrasará hasta el 24 de octubre, mientras que el resto de los indicadores macroeconómicos permanecerán suspendidos hasta la reapertura del gobierno.