Donald Trump confirmó que volverá a reunirse con Kim Jong-un y defendió su relación: "Nos llevamos de maravilla"

El presidente estadounidense aseguró que mantendrá un nuevo encuentro con el líder norcoreano antes de fin de año. Además, ordenó reducir los ejercicios militares con Corea del Sur por considerarlos una señal "hostil" hacia Pyongyang.

Donald Trump confirmó que volverá a reunirse con Kim Jong-un antes de fin de año, en medio de su acercamiento con Pyongyang y las diferencias con Corea del Sur.

El presidente de EEUU, Donald Trump , confirmó este miércoles que mantendrá un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un , en medio de las críticas surcoreanas por este acercamiento y luego de que Washington decidiera reducir los ejercicios militares conjuntos con Seúl.

“ Conozco muy bien a Kim Jong-un, y le irá bien siempre y cuando tengamos un presidente inteligente ”, declaró Trump durante una visita al helipuerto que está construyendo en el histórico jardín sur de la Casa Blanca.

En cuanto al arsenal nuclear norcoreano -cuya magnitud exacta es motivo de debate entre los especialistas-, Trump arriesgó una cifra y volvió a reivindicar como positiva su relación personal con el líder de Pyongyang.

“El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Él tiene 57 armas nucleares muy potentes . Nunca se debió permitir que esto ocurriese. Si yo hubiera sido el presidente, no lo habría permitido. Pero las tiene”, afirmó ante los periodistas. “ Me entiendo muy bien con él ”.

Para acercarse a una estimación independiente, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) planteó un escenario en el que Corea del Norte habría “ fabricado unas 60 ojivas y posee suficiente material fisible para producir al menos 30 más ”.

Trump volverá a encontrarse con Kim Jong-un

En ese contexto, el mandatario estadounidense confirmó que volverá a reunirse con Kim antes de que termine el año. “Sí, me reuniré con él”, respondió al ser consultado mientras recorría junto a periodistas las obras que se realizan en la Casa Blanca.

De concretarse, sería el cuarto encuentro entre ambos líderes, luego de las tres reuniones que protagonizaron durante el primer mandato de Trump, entre 2018 y 2019.

El anuncio se produce pocos días después de que Washington ordenara reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, apenas horas antes de que comenzaran este lunes. Trump consideró que las maniobras enviaban una señal “inapropiada y hostil” hacia Pyongyang, en momentos en los que busca profundizar su acercamiento con Kim.

Como los ejercicios ya estaban a punto de comenzar, el republicano reconoció que era demasiado tarde para cancelarlos por completo y ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que redujera sustancialmente su alcance.

Trump ya había cuestionado las maniobras el domingo a través de Truth Social. Allí sostuvo que no solo resultaban costosas para Washington, sino que además “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, un país al que describió como respetuoso y “no amenazante” desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

A esa serie de gestos se sumó una fotografía que el mandatario publicó junto a Kim, tomada durante uno de sus encuentros de 2019. “A pesar de la expresión poco amigable en esta foto en particular, hay muchas en las que estamos sonriendo. ¡Kim Jong-un y yo nos llevamos de maravilla!”, escribió.

El nuevo acercamiento vuelve a colocar a Trump en una posición incómoda frente a Corea del Sur, uno de los principales aliados de Washington en Asia, mientras reivindica públicamente su vínculo con un líder al que sucesivas administraciones estadounidenses consideraron uno de sus principales adversarios en la región.