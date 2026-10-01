El Gobierno negocia con EEUU la posible visita de James David Vance en noviembre + Agregar ámbito en









Casa Rosada confirmó a este medio gestiones preliminares para concretar la visita del vicepresidente de Donald Trump, prevista en principio para noviembre. Por ahora, el viaje es una intención y no hay agenda cerrada.

James David Vance podría visitar la Argentina en noviembre y reunirse con Javier Milei. Reuters

El Gobierno se encuentra en tratativas para que el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, visite Argentina durante noviembre y mantenga un encuentro con el presidente Javier Milei. Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada a este medio, que detallaron que hubo una "primera avanzada" entre ambos países.

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Sin embargo, por el momento se trataría de una intención y no de una agenda oficialmente cerrada. En el Gobierno indicaron que todavía no están definidos la fecha exacta de llegada, la duración de la estadía ni el cronograma de actividades que desarrollaría Vance durante su eventual paso por el país.

De concretarse, Vance mantendría una reunión bilateral con Milei, aunque desde la sede del Gobierno evitaron por ahora dar precisiones sobre los contenidos del eventual encuentro. La visita se produciría en un momento de fuerte acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos, con negociaciones abiertas en materia comercial, financiera, energética y de seguridad.

Donald Trump junto a James David Vance. @JDVance La eventual llegada del vicepresidente estadounidense se sumaría a una agenda internacional particularmente cargada para la Argentina durante noviembre, mes en el que también está prevista la visita del papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno ya comenzó a trabajar en la organización de esa visita, aunque se trata de un acontecimiento de naturaleza y alcance diferentes.

Javier Milei coincidió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas pero no hubo foto Hace una semana, el presidente Javier Milei participó de una cumbre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para impulsar el "Escudo de las Américas" con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. En ese marco, el mandatario argentino tuvo un nuevo encuentro cara a cara con Donald Trump, aunque no consiguió una foto conjunta.

La reunión congregó a la mayoría de los presidentes y cancilleres que forman parte de la alianza y que se encuentran en la ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU. Milei estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante la sesión, la delegación nacional revalidó su compromiso de asumir un rol proactivo en el esquema de seguridad hemisférica, haciendo foco en zonas de alto interés geopolítico como el Atlántico Sur y la Antártida.