Donald Trump presiona a Francia y Alemania para liberar reservas de diésel o amenaza con prohibir exportaciones

Estados Unidos pidió a la UE liberar 120 millones de barriles en seis meses y advirtió sobre una posible prohibición de exportaciones de diésel.

Archivo. Con los precios récord del diésel y las elecciones por delante, Trump baraja opciones para controlar el mercado de combustibles.

Con el conflicto en Medio Oriente todavía sin resolver, Estados Unidos presiona a Alemania y Francia para que reduzcan sus reservas de emergencia de diésel con el objetivo de moderar los precios mundiales del combustible. De no hacerlo, la administración de Trump amenaza con imponer una posible prohibición de las exportaciones de diésel.

La advertencia eleva la presión sobre Europa . Con las elecciones de medio término cada vez más cerca, y un panorama geopolítico en tensión, Trump analiza una posible prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel, según consignó la agencia Reuters, para reducir los precios del combustible en el país, una de los grandes reclamos de la población a la segunda gestión del republicano.

La Casa Blanca cuestiona especialmente a Francia y Alemania por considerar que no cumplieron plenamente con compromisos anteriores para liberar reservas de emergencia de petróleo y productos derivados, según responsables estadounidenses.

“A Europa le conviene colaborar con Estados Unidos mientras exploramos múltiples vías para impulsar el suministro de productos refinados y reducir los costos para los consumidores ”, dijo a Reuters una de las fuentes, un representante estadounidense.

Archivo. Sin resolución en la guerra de Medio Oriente, los precios de los combustibles presionan a Trump.

Otra fuente, radicada en una capital europea, afirmó que Estados Unidos pidió a la Unión Europea liberar 120 millones de barriles de diésel durante los próximos seis meses.

Europa incrementó su dependencia del combustible estadounidense después de prohibir las importaciones rusas tras la invasión de Ucrania. A esto se sumó la interrupción de los suministros procedentes de Oriente Medio tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El diésel alcanza precios récord en EEUU

El precio del diésel comienza a ocupar cada vez más espacio en la agenda estadounidense luego de alcanzar nuevos niveles récord. En detalle, el combustible es utilizado principalmente por el transporte, la agricultura y la generación eléctrica. Por eso, el aumento de su precio no solo impacta a quienes utilizan vehículos o generadores con este combustible, sino que también puede trasladarse a los costos del transporte de mercaderías y de la actividad agrícola.

Según datos de S&P Global Energy, Estados Unidos consumió 4,1 millones de barriles de diésel por día durante este año y exportó 1,5 millones diarios hasta la fecha. El miércoles de la semana pasada, el precio alcanzó los u$s6,52 por galón, equivalentes a u$s1,72 por litro. Se trata de un incremento del 73% frente a los u$s3,77 por galón, o 99 centavos por litro, registrados poco antes del inicio de la guerra con Irán, de acuerdo con la asociación automovilística Aaa.

Archivo. El diésel, un nuevo frente que Trump deberá controlar antes de las elecciones de medio término. Imagen creada con IA

La suba responde a una combinación de factores que redujeron la disponibilidad mundial de combustibles refinados. Medio Oriente produce una proporción importante del petróleo utilizado para refinar diésel. Durante la guerra, el cierre del estrecho de Ormuz retiró del mercado cerca del 20% del petróleo mundial, lo que presionó los precios del diésel, la nafta y el combustible para aviones.

Parte de ese suministro se recuperó, pero todavía se encuentra por debajo de los niveles previos al conflicto, explicaron desde S&P Global Energy. A este escenario se sumaron los ataques de Ucrania contra refinerías rusas, que retiraron del mercado entre 800.000 y 1 millón de barriles diarios de diésel, según consignó S&P.