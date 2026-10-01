Donald Trump anuncia planes de inversión energética de Corea del Sur por u$s200.000 millones

Washington anunció un paquete de inversiones surcoreanas en energía que incluye megaproyectos de GNL en Alaska, generación en Texas y energía nuclear. Seúl condicionó los desembolsos a su viabilidad comercial y marco legal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un plan para inversiones surcoreanas por u$s200.000 millones en proyectos energéticos en territorio estadounidense. El paquete incluye u$s54.000 millones para un megaproyecto de gas natural licuado (GNL) en Alaska que lleva años en desarrollo, aunque desde Seúl aclararon que aún no se ha acordado ni formalizado dicha inversión.

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Cabe precisar que Corea del Sur ya había acordado invertir u$s350.000 millones en Estados Unidos y aumentar las compras de energía estadounidense en virtud de un acuerdo comercial de julio de 2025 con Trump, que fijó aranceles del 15% a las importaciones procedentes del país asiático.

Además del proyecto de GNL de Alaska y su gasoducto, la administración Trump anunció una central eléctrica de gas en Texas valorada en u$s22.300 millones, que estaría respaldada por Corea del Sur.

" Estados Unidos y Corea han acordado empezar a trabajar juntos en el PROYECTO DE GNL DE ALASKA de u$s50.000 millones" , escribió Trump en su cuenta de Truth Social este jueves.

El mandatario estadounidense agregó: "Un enorme proyecto de generación eléctrica a gas natural de u$s22.000 millones y 6,4 gigavatios en Encinal, Texas. Esto aportará a Texas una enorme nueva capacidad de energía fiable ".

" Estados Unidos y Corea han acordado empezar a trabajar juntos en el PROYECTO DE GNL DE ALASKA de u$s50.000 millones" , escribió Trump en su cuenta de Truth Social este jueves.

El detalle

La instalación en Texas tendrá una capacidad de generación de 6.472 megavatios y suministrará electricidad a centros de datos también ubicados en Encinal, según un comunicado del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Está previsto que esté plenamente operativo en 2032.

Corea del Sur confirmó este jueves que ambas partes tienen intención de "seguir adelante con una instalación de generación de energía con gas natural de u$s22.300 millones" en Texas, destinada a "suministrar energía a centros de datos ubicados en el mismo lugar".

Proyectos: Incluyen GNL en Alaska, generación en Texas y energía nuclear.

Seúl fija condiciones para la inversión

En relación con el proyecto de GNL en Alaska, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, señaló este jueves que Seúl avanzará en la iniciativa siempre que se confirme su viabilidad comercial y se cumpla estrictamente con los procedimientos legales vigentes en Corea del Sur.

"No se ha tomado ninguna decisión sobre si invertir en el proyecto ni sobre la magnitud de una posible inversión", señaló en un comunicado el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.

Asimismo, Lee declaró el mes pasado que las negociaciones sobre los proyectos habían sido "muy complejas y difíciles" y añadió que había encontrado algunos términos "difíciles de aceptar", sin dar más detalles.

Más allá de los proyectos de Alaska y Texas, Trump afirmó que los dos países estaban "avanzando" en un programa de energía nuclear de u$s120.000 millones para construir ocho reactores de gran tamaño en Estados Unidos.

Seúl exige viabilidad comercial y marco legal para los desembolsos.

Dicha cifra incluye u$s100.000 millones destinados a costos de construcción y u$s20.000 millones reservados para imprevistos y contingencias, según detalló el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Los proyectos en Estados Unidos se "llevarán adelante de manera que sirva al interés nacional", señaló el Ministerio de Comercio surcoreano.