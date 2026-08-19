Primarias en EEUU: crece el ala progresista demócrata y varios aliados de Trump sufren reveses

El triunfo de Angie Nixon en Florida reflejó el avance de sectores de izquierda dentro del Partido Demócrata, mientras que en el frente republicano hubo derrotas de candidatos respaldados por Donald Trump.

Las elecciones primarias en Estados Unidos dejaron un escenario político con señales mixtas: por un lado, el fortalecimiento de corrientes progresistas dentro del Partido Demócrata , y por otro, resultados dispares para figuras alineadas con Donald Trump en el Partido Republicano.

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Uno de los resultados más resonantes se dio en Florida , donde la legisladora estatal Angie Nixon logró imponerse en la interna demócrata para el Senado , superando al exfuncionario Alexander Vindman, quien partía como favorito en la previa.

El resultado llamó la atención no solo por la diferencia final en los votos, sino también por el contraste en recursos de campaña: Nixon construyó su victoria con apoyo territorial y militancia de base, frente a una estructura con mayor financiamiento del otro lado.

La victoria de Nixon se inscribe dentro de una tendencia más amplia que muestra el crecimiento del ala izquierda del partido, con propuestas centradas en salud universal, mejoras salariales, educación pública y políticas de acceso a la vivienda .

Respaldada por organizaciones progresistas, su triunfo se suma a otros resultados recientes en distintas jurisdicciones, donde candidatos con agendas similares lograron competir - y en algunos casos imponerse - frente a sectores más tradicionales del partido.

Si bien algunos candidatos apoyados por Trump lograron imponerse en sus respectivas contiendas, varios postulantes cercanos al expresidente no consiguieron avanzar, especialmente en elecciones clave a nivel estatal.

En paralelo, otros distritos reflejaron un escenario más equilibrado, con victorias tanto de perfiles moderados como de representantes de la izquierda, lo que evidencia una interna demócrata todavía en proceso de redefinición.

Resultados dispares para el espacio de Trump

En el Partido Republicano, las primarias también dejaron lecturas diversas. Si bien algunos candidatos apoyados por Trump lograron imponerse en sus respectivas contiendas, varios postulantes cercanos al expresidente no consiguieron avanzar, especialmente en elecciones clave a nivel estatal.

En estados como Florida, Wyoming, Iowa y Georgia, distintos aspirantes respaldados por Trump fueron derrotados por competidores con perfiles alternativos, incluidos outsiders o figuras con menor exposición nacional.

A pesar de estos traspiés, el liderazgo de Trump dentro del electorado republicano sigue siendo significativo, y su influencia continúa siendo determinante en buena parte de las internas del partido.