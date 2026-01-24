Donald Trump dio nuevos detalles de las negociaciones por Groenlandia: "Tendremos todo lo que queramos" + Seguir en









El mandatario estadounidense volvió a ejercer presión sobre Dinamarca y el resto de la UE con sus nuevas declaraciones. En la actualidad, las conversaciones giran en torno a la instalación de bases militares de EEUU.

Archivo. Trump ejerce presión sobre la OTAN por la soberanía de Groenlandia. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto que existe con la relación a la soberanía sobre Groenlandia, territorio administrado actualmente por Dinamarca. En un nuevo capítulo de su presión pública - y en medio de las conversaciones por la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio helado - el jefe de Estado aseguró que su país impondrá las condiciones del acuerdo.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, respondió Trump al ser consultado sobre quién tendrá la soberanía en el territorio sobre el que se instalen las bases militares.

Trump dio detalles de las conversaciones por Groenlandia La respuesta de Trump llega tras el preacuerdo anunciado el pasado miércoles, junto al secretario general de la OTAN, Mark Ruffe. Por el momento, se desconocen los detalles del mismo.

El diario The New York Times puso como ejemplo de acuerdo al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo administración del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en el año 1960.

Mensaje Trump Mark Rutte En los últimos días, Trump publicó conversaciones privadas con Rutte. Al momento del anuncio, Trump fue preguntado si el entendimiento incluía "poseer" Groenlandia, a lo que respondió: "Es un acuerdo a largo plazo”. Luego, lo calificó de “infinito” y sentenció: “Es un acuerdo que es para siempre”.

Según explicó el propio mandatario estadounidense, la propuesta fue enviada al gobierno danés. Desde la Casa Blanca, adelantaron que esperan una respuesta en un plazo aproximado de dos semanas. Lo que, por ahora, se conoce del entendimiento anunciado entre EEUU y el resto de la OTAN Se abriría una instancia de diálogo para modernizar el acuerdo bilateral firmado en 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca.

Según anticipó Trump, el nuevo entendimiento garantizaría un “acceso total” en materia de defensa , con la posibilidad de avanzar en la instalación de un sistema antimisiles similar a la Cúpula de Hierro de Israel.

Desde la OTAN dejaron trascender que el eventual acuerdo podría incluir disposiciones explícitas destinadas a bloquear la presencia operativa de China y Rusia en Groenlandia.

También aparecen señales poco definidas respecto de un mayor acceso de Estados Unidos a los recursos minerales de la isla, un objetivo estratégico que Trump ya había planteado en otras oportunidades. Más allá de estos escenarios, varias de las concesiones que hoy se presentan como novedosas ya estaban previstas —al menos en parte— dentro del marco legal vigente o podrían haberse abordado mediante canales diplomáticos tradicionales, sin el componente de presión política que dominó el planteo público del expresidente.