Imparable, el oro se acerca a los u$s5.000 ante la incertidumbre que genera la política estadounidense + Seguir en









Los riesgos geopolíticos ante los vaivenes de la administración de Donald Trump y una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed) mantienen elevada la demanda del metal precioso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro.

El oro y la plata rozan niveles históricos este viernes, acercándose respectivamente a los u$s5.000 y u$s100 la onza, mientras los inversores buscan valores seguros ante la incertidumbre de la política estadounidense y una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oro avanzaba un 0,5%, a u$s4.939 la onza, tras haber alcanzado un récord de 4.967,34. Impulsada también por la demanda industrial, la plata subía un 2,8%, hasta u$s98,5432, cerca de su máximo de u$s99,3853, alcanzado más temprano en la misma sesión.

"Los riesgos geopolíticos y la presidencia estadounidense atípica mantienen la demanda del metal amarillo elevada", indica Kathleen Brooks, analista de XTB.

Metales oro plata precio cotización Estratégica Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran. A pesar de que el miércoles se retractó durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente estadounidense renunció a recurrir a la fuerza militar o a la coacción arancelaria, el oro continuó su ascenso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro. Además, "los temores de una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos" y afectan negativamente al dólar, añade Stephen Innes, de SPI AM.

El Departamento de Justicia estadounidense está llevando una investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, basada en audiencias relativas a los trabajos de renovación de la sede del organismo. Powell considera que se trata de un "pretexto" para apartarlo. Por último, el mercado también busca protegerse de la inflación y del endeudamiento generalizado de los Estados.