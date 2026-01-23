Un pingüino en Groenlandia: el error de la Casa Blanca en medio de la tensión con Dinamarca + Seguir en









En medio de la disputa estratégica por el futuro de Groenlandia, una publicación oficial de la Casa Blanca en redes sociales buscó enviar un mensaje político, pero quedó envuelta en críticas por un desacierto básico: la referencia implícita a pingüinos, una especie inexistente tanto en la isla como en todo el hemisferio norte.

“Hacé las paces con el pingüino”, dice el texto que acompaña a la imagen en la que se ve a Trump caminando junto al animal.

Un posteo reciente de la Casa Blanca en la red social X volvió a poner en el centro de la escena la delicada relación entre Estados Unidos y Dinamarca en torno a Groenlandia, el territorio autónomo de alto valor estratégico en el Ártico. La publicación, acompañada por una imagen de tono simbólico, pretendió reforzar la narrativa estadounidense de la intención de un acercamiento amistoso. “Hacé las paces con el pingüino”, dice el texto que acompaña a la imagen en la que se ve a Trump caminando junto al animal.

El mensaje incluyó una referencia visual y textual asociada a pingüinos, aves que no habitan Groenlandia ni ninguna región del hemisferio norte. Las distintas especies de pingüinos son exclusivas del hemisferio sur, con presencia en la Antártida, Sudamérica, África austral, Australia y Nueva Zelanda, pero completamente ausentes del Ártico. El desliz no pasó inadvertido y fue señalado por usuarios de redes sociales.

El episodio se produce en un contexto sensible. En los últimos meses, Washington volvió a expresar su interés estratégico sobre Groenlandia, territorio clave por su ubicación, sus recursos naturales y su rol en la defensa y vigilancia del Atlántico Norte. Dinamarca, que conserva la soberanía formal sobre la isla, reiteró en varias oportunidades que Groenlandia no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde a su población.

En ese marco, el posteo de la Casa Blanca fue interpretado como un intento de reforzar influencia política y simbólica sobre la región. Sin embargo, el error en la representación del entorno natural debilitó el mensaje y reavivó críticas sobre la falta de precisión en la comunicación oficial estadounidense en asuntos de política exterior.