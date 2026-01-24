Detención de Nicolás Maduro: confirman que el Pentágono probó un nuevo armamento para paralizar la defensa de Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos utilizó un dispositivo inédito para inutilizar los sistemas militares venezolanos durante el operativo.

El operativo fue coordinado por el Comando Sur y se desarrolló durante la madrugada, con despliegue de fuerzas aéreas y especiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que el Pentágono empleó un nuevo tipo de armamento durante la operación militar que permitió capturar y deponer a Nicolás Maduro en Venezuela. Según sus declaraciones, el dispositivo fue clave para neutralizar por completo la capacidad defensiva , impidiendo incluso el lanzamiento de misiles de origen ruso y chino.

En una entrevista concedida al New York Post , Trump se refirió al sistema como un “discombobulator (desorientador)” y evitó dar precisiones técnicas. “No tengo permitido hablar sobre eso”, señaló, aunque remarcó que el arma logró que “el equipamiento dejara de funcionar” en el momento decisivo del operativo.

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas venezolanas estaban listas para repeler el ataque, pero los sistemas fallaron al intentar activarlos . “Apretaron los botones y no pasó nada. No pudieron lanzar ni un solo cohete”, aseguró. Días antes, tras la captura concretada el 3 de enero , Trump ya había deslizado que apagones masivos en Caracas formaron parte de una maniobra táctica ejecutada gracias a “una pericia que Estados Unidos posee”.

Además del despliegue militar, el presidente volvió a dejar abierta la posibilidad de acciones terrestres contra carteles del narcotráfico en América Latina , sin descartar operaciones en México, Venezuela o Colombia , una línea que ya generó tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.

Trump confirmó que el Pentágono utilizó un nuevo sistema de armamento para inutilizar las defensas venezolanas durante el operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

En paralelo, Trump confirmó avances en un acuerdo petrolero con Caracas , que contempla la comercialización de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y una eventual reapertura del sector energético con inversiones extranjeras que, según estimó, podrían alcanzar los u$s100.000 millones . El gobierno interino venezolano informó esta semana que ya ingresaron u$s300 millones por ventas gestionadas desde Washington.

Detención de Nicolás Maduro en Venezuela: el detrás de escena del operativo y el rol clave de la CIA

El operativo que culminó con la detención de Nicolás Maduro fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia y una coordinación directa entre agencias estadounidenses. Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, la CIA mantenía una fuente infiltrada en el entorno del poder venezolano, que aportó información clave sobre los movimientos del mandatario en los días previos y en las horas finales antes de su captura.

La ofensiva comenzó antes de las 2 de la madrugada, con ataques simultáneos desde helicópteros militares sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. A ese despliegue se sumó una flota de drones encubiertos, que permitió seguir en tiempo real los desplazamientos del presidente venezolano.

Con ese respaldo, una unidad de elite de la Delta Force logró vulnerar el perímetro de seguridad de la residencia presidencial y capturar a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Fuentes militares señalaron que el éxito de la operación se explicó por la combinación de inteligencia humana, vigilancia aérea y la neutralización previa de las defensas electrónicas.

Aunque no hubo confirmación oficial, trascendió que la colaboración desde el entorno chavista habría estado incentivada por una recompensa cercana a los u$s50 millones.

“Resolución Absoluta”: así fue el operativo militar de EEUU que terminó con la captura de Maduro

Bajo el nombre clave “Resolución Absoluta”, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una operación de extracción de alta complejidad, seguida en tiempo real por Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth desde una sala de situación montada en Mar-a-Lago.

El despliegue incluyó más de 150 aeronaves, comandos especializados y un operativo cibernético destinado a desactivar sistemas eléctricos, de comunicaciones y defensas antiaéreas en puntos estratégicos de Caracas. Entre los objetivos alcanzados figuraron el Fuerte Tiuna, el Cuartel de la Montaña y la base aérea de La Carlota, que quedaron temporalmente sin suministro eléctrico.

La fase final estuvo a cargo de helicópteros MH-60 y MH-47 del regimiento conocido como “Night Stalkers”, que permitieron el ingreso de los comandos sin resistencia efectiva. Según el reporte oficial, no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses y los detenidos no opusieron resistencia.

Tras la captura, Maduro y Flores fueron trasladados a un buque de guerra estadounidense y luego enviados a Nueva York, donde el exmandatario enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y uso de armas, en una causa abierta desde 2020 en el Distrito Sur neoyorquino.