Lula da Silva acusó a Donald Trump de querer formar una "nueva ONU" con su Junta de Paz + Seguir en









El brasileño defendió el multilateralismo frente a lo que definió como "la ley del más fuerte". También señaló que la Junta se propone en vez de corregir fallas de la ONU.

El testimonio de Lula representa un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar las tensiones por su disputa arancelaria.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el viernes a su homónimo de EEUU Donald Trump de querer ser "dueño" de una "nueva ONU" con su propuesta de la Junta de Paz, recientemente celebrada y firmada en el Foro Económico de Davos durante esta semana que pasó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El testimonio de Lula representa un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar las tensiones por su disputa arancelaria.

En las últimas horas, el brasileño apuntó contra la política exterior de Donald Trump y propuso avanzar hacia una agenda positiva regional que supere las diferencias ideológicas. En una columna publicada en el New York Times, advirtió sobre los riesgos de la unilateralidad y defendió el respeto al derecho internacional.

Lula acusó a Trump de querer ser dueño de "una nueva ONU" "La Carta de la ONU está siendo destrozada. Y en lugar de corregir la ONU, algo que venimos exigiendo desde mi presidencia en 2003, reformarla con la incorporación de nuevos países al Consejo, como México, Brasil y países africanos, ¿qué está pasando?", se cuestionó Lula en un acto conmemorativo del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) en Bahía.

"En lugar de arreglar la ONU (...) El presidente Trump propone crear una nueva ONU donde solo él sea el dueño", agregó. El mandatario brasileño defendió el multilateralismo frente a lo que describió como el avance del "unilateralismo" y "la ley del más fuerte" en el mundo.

Sus declaraciones se dieron un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, le pidiera en una llamada telefónica defender "el rol central" de la ONU, sin mencionar directamente la Junta de Paz de Trump. trump en davos "En lugar de arreglar la ONU (...) El presidente Trump propone crear una nueva ONU donde solo él sea el dueño", agregó Lula. AFP Donald Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, su alternativa para resolver conflictos globales El presidente de EEUU Donald Trump convocó en Davos, Suiza, a la ceremonia de firma de su Consejo de Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por su país para supervisar la resolución de conflictos a nivel global. El acto, previsto para este jueves a la mañana durante el Foro Económico Mundial, marca la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y busca posicionar al organismo como referente alternativo a las Naciones Unidas (ONU). La propuesta inicial, aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato de dos años, planteaba que el Consejo de Paz supervisaría exclusivamente la gestión de Gaza tras la guerra.