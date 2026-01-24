Irán amenazó con una guerra total si EEUU lo ataca: "Responderemos de la manera más dura"

El régimen lo aseguró tras el anuncio del envío de una flota estadounidense en medio de la conmoción por las protestas. Voces militares iraníes sostuvieron que “Trump recibirá su respuesta en el campo".

Irán amenazó con "una guerra total" ante cualquier ataque de EEUU , en medio de la tensión interna por las protestas contra el régimen de los ayatolás. En esa línea, fuentes del gobierno recalcaron que responderán "de la manera más dura" ante un avance de la administración de Donald Trump .

Esta semana el presidente estadounidense afirmó que una "flota enorme" de embarcaciones de su país estaban dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y volvió a advertir al régimen para que frene la represión contra las masivas manifestaciones opositoras.

“Tenemos barcos yendo hacia allí sólo por las dudas, una gran fuerza dirigiéndose hacia Irán. Preferiría que no ocurra nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", explicó el mandatario en diálogo con la prensa antes de subir al Air Force One.

Tras la represión y los incidentes que dejaron cerca de 5.000 muertos según las últimas estimaciones , un alto funcionario de Irán advirtió que cualquier ataque contra el país se considerará como una “ guerra total ”, elevando la tensión en la región.

La advertencia coincide con la inminente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a Medio Oriente , mientras las autoridades en Teherán aseguran estar en “ máxima alerta ”. “ Esperamos que este despliegue no tenga como objetivo una confrontación real , pero nuestro ejército está preparado para el peor de los casos. Por eso todo está en alerta máxima en Irán”, dijo la voz anónima a la agencia Reuters.

Fuerza Quds Irán Autoridades en Teherán aseguran estar en “máxima alerta” y esperan que el despliegue de portaaviones "no tenga como objetivo una confrontación real". BBC

Además, agregó: “Esta vez trataremos cualquier ataque —limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético— como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura posible para resolver esto".

En esa línea, este sábado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Mousavi, advirtió que el país responderá a las advertencias del presidente Donald Trump “sobre el terreno”, tras el anuncio del envío de la flota estadounidense.



“Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, afirmó Mousavi. Por su lado, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari insistió: “Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos", aseguró la agencia Fars.

Las protestas en Irán acumulan más de 5.000 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos

La tensión en Irán desde el comienzo de las protestas a fines de diciembre pasado ya llevan más de 5.000 muertos, de acuerdo a registros de una ONG radicada en EEUU. Además, detallaron que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Se trata de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que anunció la muerte de 5.002 personas: allí incluyen 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

Además, otras organizaciones subrayaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

Sin embargo, desde HRANA agregaron que todavía investigan otros 9.787 posibles decesos. En paralelo, al menos 26.852 personas fueron detenidas y su balance supera al único que dieron hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3.117 muertos.