Difunden un video de uno de los argentinos detenidos en Venezuela

Un video grabado por el abogado argentino Germán Darío Giuliani , detenido por el régimen de Nicolás Maduro , comenzó a circular este sábado y volvió a poner el foco en la situación de los ciudadanos extranjeros arrestados en Venezuela . En las imágenes- que no son actuales-, el hombre aparece visiblemente afectado y pide ayuda internacional.

Giuliani fue detenido en mayo del año pasado en Caracas y está acusado por las autoridades venezolanas de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo” .

Según la información disponible, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II . En el video, presuntamente grabado pocos días después de su arresto, el abogado rechaza esas imputaciones y expresa su temor por su integridad física.

En la primera parte del video, difundido en las últimas horas, Giuliani se dirige a su familia y a las autoridades. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver. Me siento... Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, expresó.

En otro tramo del registro, difundido por el canal TN, el abogado sostuvo: “N ingún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”.

Además, remarcó que conoce sus derechos como profesional del derecho, pero aseguró que en su situación actual “siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren o lo que se le dé la gana conmigo”.

Giuliani también pidió la intervención de las autoridades argentinas y de organismos internacionales. “Necesito a la diplomacia de Argentina. Necesito a los organismos internacionales, apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”, afirmó.

La palabra de su mujer

La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó en TN que el video fue grabado aproximadamente una semana después de la detención de su marido. “Las hermanas de Germán crearon una página por Instagram que se llama Justicia para Giuliani. En este momento que la gente de Venezuela se empezó a animar a denunciar, se están dando cuenta que ese es el camino, la presión, la denuncia. Nos compartieron a ese Instagram este video de Germán, que es muy cercano a la fecha de su detención”, explicó.

Días atrás, Rivero había participado de un reclamo en la Nunciatura Apostólica en el barrio porteño de Recoleta, junto a familiares de otros argentinos detenidos en Venezuela. “El reclamo sigue intacto”, aseguró, y destacó que buscan que el Vaticano o autoridades internacionales puedan interceder. “Queremos la liberación y necesitamos abrir posibilidades para que liberen a todos los presos políticos”, señaló.

Rivero también calificó de falsas las versiones oficiales del régimen venezolano. Uno de sus referentes, Diosdado Cabello, había mencionado que Giuliani fue detenido en altamar “porque iba a recoger a un serbio”. “Para nosotros fue muy impactante al principio porque no podés creer esas cosas”, dijo su esposa.

Los reclamos de Justicia por Giulliani Los reclamos de justicia por Giuliani. Reuters

Cuáles son las condiciones de detención

Según el relato de Rivero, Giuliani permaneció varios meses detenido en un comando en Caracas. “Germán estuvo detenido en Caracas, en un comando, que es un lugar chiquito, que tenía tres celdas nada más, estuvo siete meses encerrado en una celda hasta el día que lo llevaron a hacer la audiencia, que obviamente ya nos habían anticipado que no iba a prosperar”, recordó.

Además, detalló que el 21 de diciembre fue trasladado y que recién el 16 de enero pudo realizar una breve llamada telefónica. “Duró dos minutos y se cortó. Ahí pudo decirme dónde estaba, en Yare II, que estaba en una celda con presos políticos exclusivamente extranjeros y que estaba en el módulo 2”, afirmó.

Giuliani había llegado a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, según informó su familia. Su hermana, Vanesa Giuliani, explicó que en los días previos a la detención ya se vivía un clima de hostigamiento. “Le exigían mostrar pasaporte y celular incluso para comprar en tiendas. Ese clima de sospecha se fue intensificando hasta su captura”, relató.

La difusión del video volvió a encender el reclamo por su liberación y por la situación de otros argentinos detenidos en Venezuela, en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen chavista.