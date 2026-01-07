Tensión mundial: la historia del Bella 1, el buque petrolero incautado por EEUU que enciende las alarmas + Seguir en









El buque el petrolero fue sancionado por EEUU en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito.

La historia del Bella 1, el buque petrolero incautado por EEUU que enciende las alarmas.

EEUU logró incautar el buque petrolero ruso vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico Norte. La Guardia Costera logró subir a bordo del petrolero sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, según indicó un funcionario estadounidense con conocimiento directo con el operativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo que se sabe del buque que EEUU incautó Originalmente llamado Bella 1, el petrolero fue sancionado por EEUU en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito. La Guardia Costera de EEUU intentó confiscar la nave el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.

rusia eeuu submarino El país norteamericano continuó persiguiendo al buque mientras se dirigía hacia el noreste, y se desplegaron aviones de vigilancia P-8 estadounidenses desde la base aérea de Mildenhall, en Suffolk (Inglaterra), para vigilar el petrolero durante días antes de su confiscación, mientras se dirigía hacia el norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según datos de vuelo de fuentes abiertas.

Por este motivo, durante la persecución la tripulación del petrolero pintó una bandera rusa en el casco y afirmó que navegaba bajo protección rusa. Poco después, el buque apareció en el registro oficial de buques de Rusia con un nuevo nombre: el Marinera. Rusia presentó el mes pasado una solicitud diplomática formal exigiendo que EEUU dejara de perseguir al buque.

Al reivindicar su condición de buque ruso, la legalidad de la incautación del petrolero podría complicarse, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que la Administración Trump no reconoce dicha condición y considera que el buque es apátrida.

El operativo de incautación del Bella 1 La Guardia Costera logró subir a bordo del petrolero en las últimas horas sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, según lo indicado por un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo. De esta manera, le pusieron fin a una persecución que se extendió por unos 14 días. Otros dos funcionarios precisaron además que no había buques rusos en las inmediaciones cuando se produjo el abordaje, lo que evitó un posible choque entre fuerzas de ambos países. Así, el Comando Europeo de EEUU confirmó la incautación en un comunicado publicado en la red social X, en el que señaló que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa “incautaron” el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008897287691399504%7Ctwgr%5E9735d949acb2b556999a446f1c6ad642acce5a85%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Festados-unidos-intenta-incautar-un-petrolero-con-bandera-rusa-vinculado-a-venezuela-y-moscu-envia-nid07012026%2F&partner=&hide_thread=false The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026