Donald Trump insistió en que Cuba caerá pronto mientras la Isla no contestó

El mandatario expresó que los cubanos "están deseando llegar a un acuerdo”. En ese sentido, adelantó que el funcionario al frente de tal misión sería su secretario de Estado Marco Rubio.

El mandatario indicó que lleva "50 años observando a Cuba". Foto: AFP

El presidente de EEUU Donald Trump volvió a insistir este viernes con la tensión con Cuba, en medio de la crisis que vive por el cerco energético ante la falta de petróleo. En esa línea, declaró en las últimas horas que la gestión cubana “caerá muy pronto” mientras de momento las autoridades de la isla no dieron respuesta.

De momento, el republicano autorizó este miércoles la venta de petróleo y gas a Cuba bajo la condición de que las empresas corroboren que el destino de los insumos energéticos serán los ciudadanos y empresas privadas de la isla. La medida fue confirmada por el Departamento de Tesoro que conduce Scott Bessent.

Donald Trump insiste en que Cuba caerá pronto pero la isla no contestó, Las palabras del mandatario brotaron en medio de una entrevista con la CNN, este viernes por la mañana. “Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, sostuvo por teléfono al tiempo que promocionaba el éxito militar estadounidense en su segundo mandato.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”, añadió sobre el papel de su secretario de Estado en la misión.

Cuba combustibles energía nafta “Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona", sostuvo el republicano sobre Cuba. Gentileza La Verdad Noticias Además, agregó que lleva "50 años observándolo, y me ha caído en las manos gracias a mí": "Ha caído, pero al fin y al cabo ha caído en mis manos. Y lo estamos haciendo muy bien", recalcó.

Un día antes, Trump declaró en la Casa Blanca que era solo “cuestión de tiempo” antes de que los cubano-estadounidenses pudieran regresar a su país de origen, aparentemente indicando que ese era el siguiente paso en la agenda de la administración después de la guerra en curso con Irán. Sobre su secretario, agregó que “está haciendo un trabajo, y el próximo será ocuparnos de Cuba". La amenaza de Donald Trump a Cuba: "Quizás tengamos una toma amistosa" El presidente de los EEUU, Donald Trump, sorprendió el viernes pasado e insinuó que podrían tomar "amistosamente" Cuba, luego de meses de bloqueo petrolero a la isla. Según afirmó, están en diálogo con el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel. "El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en serios problemas, como saben. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba", afirmó en declaraciones a la prensa. "Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.