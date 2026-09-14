La expansión de las marcas chinas en la Argentina continúa acelerando la diversificación del mercado automotor, especialmente en el segmento de vehículos electrificados. La mayor disponibilidad de modelos y estrategias de precios competitivos derivó en una amplia gama de opciones por debajo de los u$s35.000.
Autos chinos: más de 30 modelos por menos de u$s35.000 en la Argentina
La expansión de marcas asiáticas impulsa la oferta de vehículos electrificados y SUVs en el país. Uno de cada seis 0km ya proviene del país mencionado si se suman modelos fabricados allí por terminales tradicionales.
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En agosto, las marcas vinculadas a grupos chinos alcanzaron las 4.513 unidades patentadas, lo que representó el 10,8% del mercado total. Sin embargo, el peso real es mayor si se consideran los modelos producidos en China por terminales tradicionales: al sumar las Ford Territory (1.601 unidades) y las Chevrolet Captiva (383 unidades), la participación de origen chino trepa al 15,6% del total de patentamientos, equivalente a aproximadamente uno de cada seis 0 km.
Una oferta concentrada en el segmento de entrada y medio
El crecimiento del origen chino en el mercado local está directamente vinculado al precio, con una fuerte presencia en SUVs, híbridos y eléctricos de entrada.
El modelo chino más accesible del país es el JMEV Easy 3, con un valor de u$s18.900. Le siguen el JAC S2 MT Intelligent (u$s20.900), el Kaiyi X3 (u$s22.000) y el Forthing T5 MT (u$s21.950). También se destacan el JAC JS2 Luxury (u$s22.900), el Chery Tiggo 2 Pro Max (u$s23.000 manual y u$s25.500 CVT), el BYD Dolphin Mini (u$s22.990 GL y u$s23.990 GS) y el MG3 híbrido (u$s23.500 Comfort y u$s25.900 Luxury).
SUVs y eléctricos por debajo de u$s30.000
En la franja inferior a u$s30.000 se ubican el BAIC X35 (u$s25.500, u$s27.200 y u$s28.200 según versión), el Jetour X50 (u$s26.600) y el Kaiyi X3 Pro (u$s26.000).
También integran este grupo el Arcfox Kaola S (u$s27.200), el JAC JS4 (desde u$s27.500), el MG ZS híbrido (u$s27.500 y u$s29.900) y el GAC Aion UT (u$s26.490 Elite y u$s27.490 Premium).
La oferta electrificada suma además al BAIC EU5 (u$s28.900), el Haval Jolion Pro HEV Deluxe (u$s28.990), el Dongfeng Box (u$s29.700), el Arcfox T1 (u$s29.500), el Changan Eado Plus PHEV (u$s29.990), el BYD Yuan Pro GL (u$s29.990), junto con las pickups Poer Elite 2WD (u$s28.730) y Maxus T60 4x2 (u$s28.900).
Entre u$s30.000 y u$s35.000: mayor tecnología y variedad
En el tramo superior del rango crece la oferta de híbridos y PHEV. Haval ofrece el Jolion (u$s30.000 y u$s33.000), el Jolion Pro HEV Supreme (u$s30.990) y el H6 HEV Deluxe (u$s33.500).
BYD incorpora el Yuan Pro GS (u$s30.990), el Atto 2 DM-i (u$s31.990), el Seal 5 DM-i (u$s31.990) y el Song Pro GL (u$s34.990). Chery suma el Tiggo 4 Hybrid (u$s32.500), el Tiggo 7 Pro MHEV (u$s32.900) y el Arrizo 8 PHEV (u$s34.600).
DFSK ofrece el E5 Plus (u$s33.800) y el E5 PHEV (u$s34.500). Ora participa con el 03 Deluxe (u$s31.000), mientras Geely incorpora el Icon (u$s30.800) y el EX5 (u$s34.800). Lynk & Co completa el segmento con el 06 (u$s32.800).
Entre otras alternativas aparecen el JAC E30X (u$s30.500), el JAC JS6 PHEV (u$s33.900), el Kaiyi X7 híbrido (u$s34.500), el Dongfeng Mage (u$s34.400), el Leapmotor B10 (u$s31.990) y el Forthing Friday REEV (u$s32.300).
En pickups, el listado incluye la Poer Elite 4WD (u$s32.697), la JAC T8 4x4 (u$s34.900), la Rely R8 4x4 (u$s32.000 manual y u$s34.000 automática) y la Maxus T60 4x4 (desde u$s31.500).