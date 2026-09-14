Autos chinos: más de 30 modelos por menos de u$s35.000 en la Argentina

La expansión de marcas asiáticas impulsa la oferta de vehículos electrificados y SUVs en el país. Uno de cada seis 0km ya proviene del país mencionado si se suman modelos fabricados allí por terminales tradicionales.

La expansión de las marcas chinas en la Argentina continúa acelerando la diversificación del mercado automotor , especialmente en el segmento de vehículos electrificados. La mayor disponibilidad de modelos y estrategias de precios competitivos derivó en una amplia gama de opciones por debajo de los u$s35.000 .

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En agosto, las marcas vinculadas a grupos chinos alcanzaron las 4.513 unidades patentadas , lo que representó el 10,8% del mercado total . Sin embargo, el peso real es mayor si se consideran los modelos producidos en China por terminales tradicionales: al sumar las Ford Territory (1.601 unidades) y las Chevrolet Captiva (383 unidades) , la participación de origen chino trepa al 15,6% del total de patentamientos , equivalente a aproximadamente uno de cada seis 0 km.

El crecimiento del origen chino en el mercado local está directamente vinculado al precio , con una fuerte presencia en SUVs, híbridos y eléctricos de entrada.

El modelo chino más accesible del país es el JMEV Easy 3 , con un valor de u$s18.900. Le siguen el JAC S2 MT Intelligent (u$s20.900) , el Kaiyi X3 (u$s22.000) y el Forthing T5 MT (u$s21.950) . También se destacan el JAC JS2 Luxury (u$s22.900) , el Chery Tiggo 2 Pro Max (u$s23.000 manual y u$s25.500 CVT) , el BYD Dolphin Mini (u$s22.990 GL y u$s23.990 GS) y el MG3 híbrido (u$s23.500 Comfort y u$s25.900 Luxury) .

En la franja inferior a u$s30.000 se ubican el BAIC X35 (u$s25.500, u$s27.200 y u$s28.200 según versión) , el Jetour X50 (u$s26.600) y el Kaiyi X3 Pro (u$s26.000) .

También integran este grupo el Arcfox Kaola S (u$s27.200), el JAC JS4 (desde u$s27.500), el MG ZS híbrido (u$s27.500 y u$s29.900) y el GAC Aion UT (u$s26.490 Elite y u$s27.490 Premium).

La oferta electrificada suma además al BAIC EU5 (u$s28.900), el Haval Jolion Pro HEV Deluxe (u$s28.990), el Dongfeng Box (u$s29.700), el Arcfox T1 (u$s29.500), el Changan Eado Plus PHEV (u$s29.990), el BYD Yuan Pro GL (u$s29.990), junto con las pickups Poer Elite 2WD (u$s28.730) y Maxus T60 4x2 (u$s28.900).

La oferta electrificada suma además al BAIC EU5 (u$s28.900), el Haval Jolion Pro HEV Deluxe (u$s28.990), el Dongfeng Box (u$s29.700), el Arcfox T1 (u$s29.500), el Changan Eado Plus PHEV (u$s29.990), el BYD Yuan Pro GL (u$s29.990), junto con las pickups Poer Elite 2WD (u$s28.730) y Maxus T60 4x2 (u$s28.900).

Entre u$s30.000 y u$s35.000: mayor tecnología y variedad

En el tramo superior del rango crece la oferta de híbridos y PHEV. Haval ofrece el Jolion (u$s30.000 y u$s33.000), el Jolion Pro HEV Supreme (u$s30.990) y el H6 HEV Deluxe (u$s33.500).

BYD incorpora el Yuan Pro GS (u$s30.990), el Atto 2 DM-i (u$s31.990), el Seal 5 DM-i (u$s31.990) y el Song Pro GL (u$s34.990). Chery suma el Tiggo 4 Hybrid (u$s32.500), el Tiggo 7 Pro MHEV (u$s32.900) y el Arrizo 8 PHEV (u$s34.600).

DFSK ofrece el E5 Plus (u$s33.800) y el E5 PHEV (u$s34.500). Ora participa con el 03 Deluxe (u$s31.000), mientras Geely incorpora el Icon (u$s30.800) y el EX5 (u$s34.800). Lynk & Co completa el segmento con el 06 (u$s32.800).

Entre otras alternativas aparecen el JAC E30X (u$s30.500), el JAC JS6 PHEV (u$s33.900), el Kaiyi X7 híbrido (u$s34.500), el Dongfeng Mage (u$s34.400), el Leapmotor B10 (u$s31.990) y el Forthing Friday REEV (u$s32.300).

En pickups, el listado incluye la Poer Elite 4WD (u$s32.697), la JAC T8 4x4 (u$s34.900), la Rely R8 4x4 (u$s32.000 manual y u$s34.000 automática) y la Maxus T60 4x4 (desde u$s31.500).