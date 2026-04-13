Donald Trump publicó una imagen que lo muestra como Jesús y dijo que en realidad era un retrato suyo como "doctor" + Seguir en









El mandatario estadounidense fue consultado por la prensa luego de publicar una insólita foto, en el que se lo ve con la vestimenta característica de Jesús.

El presidente de EEUU volvió a cruzarse con el Papa León XIV por un polémico posteo en su red social, Truth Social.

El presidente de EEUU, Donald Trump, posteó y eliminó entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, una bizarra imagen generada con inteligencia artificial, en la que parecía estar retratado como Jesús curando a un hombre. Sin embargo, el mandatario fue consultado sobre el tema por una periodista en los jardines de la Casa Blanca, a lo que respondió que pensó que se trataba de un retrato suyo como un "doctor".

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"Pensé que era yo como un doctor, y tenía que ver con la Cruz Roja, con un trabajador de los Cruz Roja a quienes apoyo", trató de explicar Trump. "Se suponía que mi función era la de médico curando gente, y de hecho curo a la gente. ¡La curo muchísimo!", continuó el republicano, negando que se tratara de una imagen religiosa. Además, Trump se sacó responsabilidad sobre la foto, alegando que "solo las noticias falsas podrían inventar" una interpretación religiosa.

El posteo quedó publicado cerca de 12 horas en la red social personal de Trump, Truth, para después ser eliminado. La publicación retrata claramente al presidente de EEUU como Jesús, por su vestimenta característica. Además, el mandatario había apuntado horas antes contra el papa León XIV, otro de los motivos que dejan menos lugar a la libre interpretación.

Trump se justifica tras postear una imagen en la que es representado como jesús Qué decía el posteo religioso de Trump y la respuesta del papa León XIV "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", escribió Trump.

donald trump papa león xiv Luego de los comentarios de Trump en el polémico posteo, el papa León XIV, contestó a las críticas republicano. En primer lugar, dejó en claro que su intención no era “entrar en un debate” con el presidente estadounidense, pero que “el Evangelio es claro” y “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra“. Finalmente, cerró dejando firme su postura: "No le tengo miedo a la administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí y por eso está aquí la Iglesia", remató el Sumo Pontífice.

El New York Times abre el debate sobre la salud mental de Donald Trump La red social del presidente de EEUU, es un fiel registro de que Trump no se guarda nada de lo que piensa. Además de la polémica imagen en la que se lo retrata como Jesús, fue en el mismo lugar donde escribió el martes pasado, que haría "desaparecer una civilización entera" esa misma noche, en relación a Irán. En este contexto, el New York Times, publicó algunos testimonios de personas que formaron parte del equipo del actual presidente de EEUU, en su gestión anterior. Tal es el caso de Ty Cobb, asesor legal de Trump entre 2017 y 2021, quién declaró que el mandatario "es un demente", y sus últimos comentarios en Truth resaltan "el grado de su locura". A estos dichos se suman los de la exsecretaria durante el mismo periodo, Stephanie Grisham, quien afirmó que Trump "claramente no está bien".