Donald Trump busca bloquear los controles migratorios de las "ciudades santuario" de EEUU y crece la tensión interna con los estados

La medida podría impactar fuertemente en los vuelos internacionales. Entre otras cosas, suspenderían los trámites aduaneros en estos territorios.

El gobierno de Estados Unidos analiza una medida que podría alterar fuertemente el funcionamiento de los vuelos internacionales y el comercio aéreo en varias de las principales ciudades del país. La administración de Donald Trump estudia suspender los trámites migratorios y aduaneros en aeropuertos ubicados en las denominadas “ciudades santuario” , jurisdicciones que rechazan colaborar con las políticas federales de inmigración .

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La advertencia fue realizada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , quien confirmó que existen conversaciones activas dentro de la Casa Blanca sobre posibles sanciones contra gobiernos locales demócratas.

Durante una entrevista, Mullin aseguró que el Gobierno trabaja en planes para restringir operaciones internacionales en ciudades que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias federales.

“Actualmente, aunque todavía no los estamos iniciando, estamos elaborando planes ”, sostuvo el secretario de seguridad de EEUU.

“No deberíamos estar procesando vuelos internacionales hacia sus ciudades”, agregó el funcionario, en referencia a las llamadas “ciudades santuario”.

Según explicó, desde la Casa Blanca consideran que varios gobiernos locales “no permiten hacer cumplir las leyes federales”.

“Los demócratas locales de la izquierda radical no nos están permitiendo hacer nuestro trabajo y hacer cumplir las leyes federales”, afirmó.

Qué podría pasar en los aeropuertos

La medida tendría un impacto enorme sobre el tráfico aéreo internacional y el comercio exterior estadounidense.

De concretarse, el Gobierno federal podría retirar personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encargado de realizar controles aduaneros y migratorios en aeropuertos internacionales.

Eso implicaría, en la práctica, paralizar el ingreso y salida de pasajeros y carga internacional en varias terminales aéreas clave del país.

La situación genera especial preocupación debido a la inminente llegada de millones de turistas extranjeros por el inicio de la 2026 FIFA World Cup.

Qué ciudades podrían verse afectadas

El Departemento de Justicia de EEUU publicó una lista oficial de estados y ciudades santuario que incluye algunos de los aeropuertos más importantes del país norteamericano.

Entre las ciudades señaladas aparecen:

Boston

Denver

Filadelfia

Chicago

Los Ángeles

Nueva York

Newark

Seattle

San Francisco

Muchas de esas terminales concentran buena parte del flujo internacional de pasajeros hacia Estados Unidos.

El antecedente de abril y la reunión con el sector turístico

Mullin ya había planteado públicamente esta posibilidad en abril durante una discusión presupuestaria vinculada a su departamento. Sin embargo, ahora confirmó que la iniciativa se encuentra bajo análisis activo dentro del Gobierno.

La semana pasada, Reuters informó además que el funcionario mantuvo reuniones privadas con ejecutivos del sector turístico y aerocomercial estadounidense.

"Efecto Trump": se duplicaron las consultas de vuelos de ida desde EEUU hacia Canadá La medida de Trump tensa la relación con los estados demócratas. Archivo

La Asociación de Viajes de estadounidense confirmó posteriormente esos encuentros y advirtió sobre el fuerte impacto económico que tendría la medida.

“Mullin confirmó sus comentarios anteriores de que el Gobierno está considerando retirar a funcionarios de la CBP de aeropuertos internacionales en ciertas ciudades santuario”, señaló la asociación en un comunicado.

El impacto económico que preocupa a las aerolíneas

Las principales empresas del sector turístico y aéreo advirtieron que la decisión podría generar consecuencias “devastadoras” sobre el transporte internacional y las economías locales.

Solo en los tres aeropuertos principales de Nueva York ingresaron más de 50 millones de viajeros internacionales durante el último año.

Desde Airlines for America, agrupación que reúne a grandes aerolíneas de pasajeros y carga, alertaron que una reducción del personal aduanero alteraría severamente las operaciones aéreas, el flujo internacional de carga, los tiempos migratorios, y el funcionamiento logístico de los aeropuertos.

La defensa demócrata y las críticas al ICE

Mientras tanto, dirigentes demócratas sostienen que las reformas impulsadas en varias ciudades buscan limitar abusos cometidos por agencias federales como Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre las denuncias recientes mencionaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante enero en procedimientos atribuidos a agentes migratorios.

Ese escenario profundizó todavía más el choque político entre la Casa Blanca y los gobiernos locales demócratas sobre la política migratoria federal.

La discusión volvió a instalar la inmigración como uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump. La ofensiva contra las ciudades santuario se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno para endurecer controles fronterizos y aumentar las deportaciones.

Sin embargo, la posibilidad de afectar operaciones en grandes aeropuertos internacionales amenaza con abrir un nuevo conflicto político, económico y judicial entre Washington y varios estados demócratas.