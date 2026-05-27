El gobierno de Donald Trump negocia entregar plutonio apto para armas a empresas energéticas para impulsar reactores nucleares

La iniciativa representa un cambio de escala en la política energética y nuclear de Estados Unidos, en medio del fuerte crecimiento de la demanda eléctrica impulsada por la inteligencia artificial y los nuevos centros de datos.

Estados Unidos negocia reutilizar plutonio militar como combustible para reactores nucleares avanzados impulsados por la demanda energética de la inteligencia artificial.

El gobierno de Donald Trump inició negociaciones con empresas privadas para permitirles acceder a plutonio apto para armas nucleares y reutilizarlo como combustible para reactores nucleares avanzados.

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La iniciativa representa un cambio de escala en la política energética y nuclear de Estados Unidos, en medio del fuerte crecimiento de la demanda eléctrica impulsada por la inteligencia artificial y los nuevos centros de datos.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) confirmó que seleccionó a cinco compañías para avanzar en conversaciones vinculadas al Programa de Utilización de Plutonio Excedente.

Entre las firmas elegidas aparece Oklo Inc., una empresa respaldada por referentes tecnológicos y especializada en pequeños reactores nucleares modulares.

El programa federal apunta a reutilizar plutonio proveniente de antiguas ojivas nucleares de la Guerra Fría para transformarlo en combustible destinado a reactores de nueva generación.

Según el Departamento de Energía estadounidense, el objetivo es acelerar el desarrollo de la industria nuclear avanzada y ampliar la disponibilidad de combustible dentro del país.

Además de Oklo, fueron seleccionadas las empresas Exodys Energy, SHINE, Standard Nuclear y Flibe Energy para participar de las negociaciones.

El acuerdo todavía no fue cerrado formalmente y continúa en etapa de discusión técnica y regulatoria.

El auge de la inteligencia artificial acelera la demanda energética

La expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos comenzó a disparar la demanda eléctrica en Estados Unidos.

Las grandes tecnológicas vienen incrementando inversiones en energía nuclear avanzada debido a la necesidad de contar con suministro eléctrico estable y continuo para alimentar infraestructura informática de alto consumo.

En ese contexto, los pequeños reactores modulares aparecen como una de las principales apuestas de la industria energética estadounidense.

Estas centrales requieren menos espacio y mantenimiento que las plantas nucleares tradicionales, aunque enfrentan actualmente un fuerte problema de abastecimiento de combustible.

El principal problema: el combustible nuclear

Uno de los mayores desafíos para los reactores avanzados es conseguir uranio enriquecido suficiente para operar.

Hasta la invasión rusa a Ucrania en 2022, Rusia era uno de los principales proveedores de combustible nuclear enriquecido para Estados Unidos.

Eso aceleró la búsqueda de alternativas dentro del mercado estadounidense.

Empresas como Oklo consideran que las reservas de plutonio almacenadas por Estados Unidos podrían servir como combustible transitorio mientras el país amplía su capacidad local de enriquecimiento de uranio.

El CEO y cofundador de Oklo, Jacob DeWitte, aseguró que las restricciones de combustible son actualmente “uno de los principales frenos” para el desarrollo de reactores avanzados.

Preocupación por la proliferación nuclear

La propuesta también abrió cuestionamientos dentro del sistema político estadounidense.

Legisladores demócratas advirtieron que transferir plutonio utilizable para armas nucleares al sector privado podría incrementar los riesgos de proliferación nuclear.

Según una carta enviada en septiembre por el senador Ed Markey y otros legisladores, Estados Unidos perdería autoridad para cuestionar programas civiles basados en plutonio si avanza con una estrategia similar dentro de su propio territorio.

Las críticas apuntan además al riesgo de que otros países adopten políticas equivalentes vinculadas a materiales nucleares sensibles.

La carrera por relanzar la energía nuclear

Tanto durante la administración Biden como ahora bajo Trump, distintos sectores del Gobierno estadounidense vienen impulsando estrategias para reutilizar componentes del arsenal nuclear como fuente energética.

En paralelo, empresas privadas avanzan en proyectos para reconstruir la capacidad de enriquecimiento nuclear estadounidense y reducir la dependencia externa.

El Departamento de Energía describió esa búsqueda como un “ejercicio de buscar hasta debajo de los cojines del sofá” para encontrar alternativas rápidas de abastecimiento para la nueva generación de reactores.

La discusión aparece además en un contexto global donde la energía nuclear volvió a ganar protagonismo por la necesidad de abastecer la creciente demanda eléctrica asociada a inteligencia artificial, electrificación industrial y descarbonización energética.