Donald Trump redobla la apuesta y confirmó la retirada de EEUU de más de 60 organismos internacionales

La decisión contempla a agencias de la ONU y otras entidades internacionales, en medio de una gran tensión mundial. La gestión de EEUU las considera "innecesarias" y una amenaza contra su soberanía.

El republicano dio una orden ejecutiva que suspende el apoyo a una serie de entidades.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció en las últimas horas la retirada de su país de cerca de 66 organizaciones internacionales. Entre ellas, están incluidas varias agencias de las Naciones Unidas (ONU) y tratados clave sobre clima , profundizando la distancia con la cooperación global.

El republicano firmó el miércoles u na orden ejecutiva que suspende el apoyo a estas entidades, según confirmó un funcionario estadounidense desde el anonimato seguido de un comunicado oficial del Departamento de Estado .

Entre las organizaciones involucradas se encuentran 31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema de Naciones Unidas, indicó la Casa Blanca en su cuenta de X.

La administración republicana ya había suspendido previamente su apoyo a otros entes como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La retirada incluye la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), base del Acuerdo de París, del que Trump ya había desvinculado a EEUU al asumir por primera vez.

Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede durar años

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede extenderse durante varios años, al ser consultado en una entrevista publicada por The New York Times: "Solo el tiempo dirá".

En detalle, el entrevistador le consultó al republicano si la supervisión norteamericana se extendería, seis meses, un año o más, a lo que respondió: "Yo diría que mucho más tiempo".

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", aseguró. Más allá del tiempo, el republicano también reveló como continuará la misión estadounidense en Venezuela y la producción del petróleo: "Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos ‍bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".