La ONU rechazó los argumentos de EEUU para el ataque contra Nicolás Maduro y Venezuela

El organismo supranacional volvió a condenar la captura del líder del régimen venezolano. Más allá de la captura, el ataque también provocó 80 muertos, aproximadamente.

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos , que dejó decenas de muertos, reconfiguró de manera abrupta el escenario venezolano y encendió alertas sobre sus consecuencias sociales e institucionales. El episodio derivó en la asunción de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina y en la posterior comparecencia de Maduro ante un tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó con dureza la intervención, al considerar que vulneró principios centrales del Derecho Internacional.

Según consignó Europa Press, el Alto Comisionado Volker Turk advirtió que la operación impulsada por Washington viola la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas políticas o territoriales. En sus declaraciones, subrayó la necesidad de “sanar” el tejido social venezolano y remarcó que el futuro del país debe ser definido exclusivamente por su población, lo que rechaza de pleno la idea de un gobierno de transición estadounidenses.

Estas afirmaciones se producen luego de que Estados Unidos justificara el ataque en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuido al gobierno de Maduro.

La postura fue ampliada por la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, quien manifestó una “profunda preocupación” por la situación que atraviesa Venezuela. En línea con Turk, sostuvo que la rendición de cuentas por abusos a los derechos fundamentales no puede alcanzarse mediante una acción militar unilateral que contradiga el Derecho Internacional.

De acuerdo con Europa Press, Shamdasani hizo hincapié en la necesidad de procesos de justicia y reparación para las víctimas, y en la falta de legitimidad de las soluciones impuestas desde el exterior.

Otro de los focos señalados por Naciones Unidas es el impacto del estado de emergencia decretado por las autoridades venezolanas tras el ataque. Este régimen de excepción, vigente desde el sábado posterior a la intervención, habilita restricciones severas y provoca una mayor militarización: limitaciones a la libre circulación, incautación de bienes considerados estratégicos, suspensión del derecho de reunión y protesta, entre otras medidas.

En su pronunciamiento, el Alto Comisionado también formuló un llamado dirigido a Estados Unidos, a Venezuela y al conjunto de la comunidad internacional. La ONU reclamó el respeto de las normas internacionales, con especial énfasis en la protección de los derechos humanos, el principio de autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano, así como en la preservación de sus recursos.

El Alto Comisionado austríaco advirtió que la operación impulsada por Washington viola la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas políticas o territoriales.

Las advertencias de Naciones Unidas se inscriben en un contexto prolongado de observaciones y denuncias sobre la realidad venezolana. La organización reiteró, según Europa Press, que ninguna falencia en materia de derechos humanos habilita el uso unilateral de la fuerza por parte de un actor externo, y reafirmó la vigencia de los mecanismos multilaterales y del respeto a la autonomía de los pueblos.

En ese marco, la ONU instó a priorizar respuestas centradas en las víctimas y en reformas institucionales alineadas con los estándares internacionales. Para el organismo, la persistente vulneración de derechos en Venezuela no encuentra solución en acciones bélicas, sino en procesos que garanticen participación, autodeterminación y libertades fundamentales. Naciones Unidas aseguró que seguirá monitoreando la evolución de los acontecimientos y reclamando el cumplimiento estricto del Derecho Internacional en cualquier intento de resolución de la crisis.

El saldo de la operación de EEUU en Venezuela

El operativo militar lanzado por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del pasado sábado dejó un saldo de al menos 80 muertos. Entre las víctimas, se encuentran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad locales, según reconstrucciones posteriores al ataque.

El numero de víctimas fatales fue revelado por el diario The New York Times, que citó a un alto funcionario venezolano, la cifra de víctimas fatales duplica el primer balance difundido por ese medio, que había estimado 40 muertos en las horas iniciales posteriores a la ofensiva.

La operación, que tuvo como objetivo central la captura de Nicolás Maduro, incluyó al menos siete explosiones y un intenso despliegue aéreo sobre distintos puntos del área metropolitana de Caracas y zonas estratégicas del país. Durante la madrugada se registraron sobrevuelos de aeronaves y detonaciones en sectores como La Carlota y Fuerte Tiuna —el principal complejo militar venezolano—, además de El Volcán de El Hatillo, en el estado Miranda, donde se concentran antenas de transmisión televisiva.

También se reportaron explosiones en Higuerote (Miranda) y en Mamo, una zona clave de La Guaira donde se encuentran las fuerzas navales. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano sostuvo que los ataques alcanzaron “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Según detalló el diario estadounidense, “en total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques”