Donald Trump retomará la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado que obligó a suspenderla

El presidente de Estados Unidos participará en la tradicional ceremonia tres meses después del intento de asesinato que interrumpió el evento original. Habrá un fuerte operativo de seguridad.

Trump encabezará la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volverá este viernes a la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca , que fue reprogramada luego del intento de asesinato ocurrido durante la edición prevista para abril y que obligó a cancelar el evento en medio de una evacuación de emergencia.

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La gala contará con un importante despliegue de seguridad y marcará el regreso de Trump a un encuentro históricamente cargado de simbolismo entre la presidencia estadounidense y los medios de comunicación.

La ceremonia original terminó abruptamente cuando se escucharon disparos en las inmediaciones del Washington Hilton , donde estaba previsto el discurso del mandatario.

El presunto atacante, Cole Allen , un hombre de 31 años oriundo de California , enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato del presidente y se declaró inocente ante la Justicia. Tras el ataque, el evento fue suspendido y Trump fue evacuado del lugar por el Servicio Secreto .

Para la nueva edición, las autoridades reforzaron significativamente el operativo de seguridad. El Servicio Secreto de Estados Unidos estableció un amplio perímetro de protección en distintos sectores de Washington con el objetivo de evitar cualquier incidente.

La cena de corresponsales debió cambiar de sede. P Ramos

Además, la organización decidió trasladar la cena desde el Washington Hilton al Waldorf Astoria, un hotel que anteriormente perteneció a Trump.

Según los organizadores, el nuevo escenario permitirá desarrollar una ceremonia "más íntima" debido a su menor capacidad.

Qué se espera del discurso de Donald Trump

El mandatario ofrecerá finalmente el discurso que no pudo pronunciar en abril. Antes del atentado se esperaba una intervención con fuertes críticas hacia la prensa, aunque todavía no está claro cuál será el tono elegido para esta nueva oportunidad.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump "celebrará la libertad de expresión y la Primera Enmienda junto a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación".

Además, sostuvo que el presidente "espera con ganas terminar lo que empezó antes de que un despreciable intento de asesinato descarrilara el evento original".

Semanas atrás, el propio mandatario había anticipado que podría modificar parte de su discurso. "No sé si daré las mismas declaraciones, más bien desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos", afirmó.

Un homenaje durante la ceremonia

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, explicó cuando anunció la reprogramación que el objetivo era impedir que el ataque definiera el significado del encuentro.

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra", expresó. El programa mantendrá la estructura habitual de la gala e incluirá una presentación del mentalista Oz Pearlman.

También se realizará un homenaje a un agente del Servicio Secreto que participó en la reducción del presunto atacante, pese a haber recibido un impacto en su chaleco antibalas, y al personal del Washington Hilton, que colaboró durante la emergencia.

La relación de Trump con la prensa

La cena originalmente prevista en abril iba a representar la primera participación de Trump en este tradicional encuentro desde su regreso a la Casa Blanca.

Durante años, el mandatario mantuvo una relación conflictiva con buena parte de los medios tradicionales, a los que acusó reiteradamente de actuar con parcialidad e incluso calificó como "enemigos del pueblo".

Al mismo tiempo, su administración amplió el acceso a la sala de prensa para medios digitales, blogueros conservadores e influencers, modificando la dinámica habitual de la cobertura presidencial.