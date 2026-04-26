Tiroteo en la Cena de Corresponsales: qué se sabe del ataque del que rescataron a Donald Trump

El sospechoso está detenido, investigan si actuó solo y crecen las preguntas sobre cómo logró irrumpir armado en uno de los eventos más blindados de Washington. Las claves de un episodio que sacudió a Estados Unidos.

Lo que debía ser una noche de gala para la política y el periodismo en Washington terminó en caos. Un hombre armado irrumpió en el perímetro de seguridad de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, desató una balacera, obligó a evacuar a Donald Trump y dejó abierto un fuerte interrogante sobre fallas de seguridad en uno de los eventos más custodiados del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras avanza la investigación federal, estas son las principales claves que se conocen hasta ahora.

Las autoridades identificaron al presunto atacante como Cole Tomas Allen , de 31 años, oriundo de California. Según los primeros datos difundidos por la policía metropolitana de Washington, ingresó armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y mantuvo un intercambio de disparos con fuerzas de seguridad antes de ser reducido.

El jefe interino de la policía, Jeffery Carroll, sostuvo que por ahora se trabaja sobre la hipótesis de un “actor solitario”, aunque la investigación sigue abierta y no descartan nuevas derivaciones.

El sospechoso quedó bajo custodia y enfrenta cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un funcionario federal con un arma peligrosa. Este lunes deberá comparecer ante la Justicia.

La pista del hotel y las dudas sobre la seguridad entorno a Donald Trump

Uno de los puntos que concentra la investigación es cómo el atacante logró acercarse al evento. Según los investigadores, habría estado hospedado en el mismo Washington Hilton, sede histórica de la cena, y su habitación fue asegurada para peritajes.

Ese dato profundizó las preguntas sobre posibles fallas en los controles previos y sobre cómo pudo ingresar armado a un evento donde convergen presidente, gabinete, diplomáticos, periodistas y celebridades bajo un esquema extremo de protección.

Trump aseguró que no existían advertencias específicas sobre amenazas previas, aunque el episodio abrió un nuevo debate sobre los protocolos del Servicio Secreto.

Cómo fue el ataque en la cena de periodistas en la que estaba Trump

Testigos describieron una escena de pánico. En segundos, los disparos interrumpieron la ceremonia y activaron una evacuación de emergencia.

El periodista Wolf Blitzer, presente en el lugar, relató haber visto al atacante en el suelo disparando a pocos metros mientras agentes lo empujaban para cubrirse.

Videos difundidos después mostraron comandos armados desplegados en los accesos del hotel mientras invitados eran retirados por salidas traseras. La rápida respuesta de seguridad evitó un desenlace peor, según reconocieron autoridades federales.

Un agente herido y sin víctimas fatales

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo durante la respuesta al ataque, pero fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Según voceros oficiales, su chaleco antibalas fue decisivo.

El sospechoso, por su parte, no resultó baleado, aunque fue trasladado a un hospital para evaluación médica antes de quedar formalmente detenido. Hasta ahora no se reportaron víctimas fatales ni civiles heridos de gravedad.

Qué se sabe del atacante

Registros públicos citados por medios estadounidenses señalan que Allen habría trabajado como profesor y desarrollador de videojuegos en California, con formación en ingeniería.

Investigadores analizan ahora su actividad digital, antecedentes y posibles motivaciones. Hasta el momento no se informó un móvil definido.

Ese vacío alimenta dos líneas principales: un posible ataque de motivación política o un accionar individual sin conexión organizada.

El impacto político y la reacción internacional

El episodio generó una inmediata ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos.

Dirigentes demócratas y republicanos repudiaron el ataque, mientras líderes europeos —entre ellos Emmanuel Macron, Keir Starmer y Ursula von der Leyen— hablaron de una amenaza contra la democracia y la libertad de prensa.

La dimensión simbólica del lugar amplificó el impacto: la Cena de Corresponsales no es un evento cualquiera, sino una vitrina del poder político-mediático estadounidense.