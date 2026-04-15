Xi Jinping destacó el vínculo de China con Rusia y lo definió como "valioso" ante el contexto internacional

El mandatario chino destacó el fortalecimiento ante la incertidumbre del escenario global. Además, subrayó la importancia del tratado de amistad entre ambos países.

El presidente de China, Xi Jinping , sostuvo que la relación con Rusia adquiere un valor especial en el actual contexto internacional , marcado, según describió, por “cambios y caos” . De esta forma se fortalecen las relaciones bilaterales .

Durante un encuentro en Beijing con el canciller ruso Serguéi Lavrov , el mandatario chino remarcó que la estabilidad y previsibilidad del vínculo bilateral se destacan frente a la incertidumbre global, y subrayó la importancia del tratado de amistad entre ambos países como base de esa relación.

En su intervención, Xi llamó a profundizar la coordinación entre ambas potencias y pidió a sus respectivas cancillerías aplicar los consensos alcanzados con el presidente ruso Vladímir Putin .

El líder chino instó a fortalecer la comunicación estratégica y avanzar en la asociación integral entre ambos países, con el objetivo de “situarse más alto, caminar con mayor firmeza y llegar más lejos” , en una clara señal de continuidad en el acercamiento entre Beijing y Moscú.

Aunque evitó detallar a qué situaciones concretas hacía referencia con el “caos” internacional, sus declaraciones se produjeron en medio de tensiones globales crecientes, entre ellas la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y la prolongación de la guerra en Ucrania.

El contexto internacional y el rol de EEUU

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en declaraciones televisivas que la guerra con Irán estaba “cerca de terminar”, aunque la situación sobre el terreno continúa siendo incierta.

El posicionamiento de Washington, sumado a su enfoque respecto al conflicto en Ucrania, introdujo nuevos matices en el escenario geopolítico global, aunque no alteró de manera sustancial el acercamiento entre China y Rusia.

Una relación consolidada en los últimos años

El vínculo entre Beijing y Moscú se profundizó en los últimos años, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. En ese proceso, ambos países consolidaron una relación estratégica que combina intereses económicos, políticos y militares.

La cercanía entre sus líderes quedó reflejada en múltiples encuentros bilaterales. Durante una visita de Putin a China en septiembre, Xi lo recibió como un “viejo amigo”, una expresión que el mandatario ruso replicó al referirse a su par chino como “querido amigo”.

La visita de Lavrov a Beijing, en el marco de una invitación de su homólogo chino, Wang Yi, se inscribe en esa dinámica de contactos permanentes que buscan reforzar una alianza que ambos gobiernos consideran clave en el equilibrio de poder global.