Las autoridades indicaron que la causa aún está bajo investigación y dos marineros resultaron heridos. Este tipo de operaciones conlleva elevados riesgos porque exige proximidad entre las naves.

Dos buques de guerra de EEUU chocaron en el Caribe durante una maniobra de reabastecimiento, una operación delicada en la que un destructor escolta y un buque de apoyo logístico deben navegar muy cerca uno del otro para transferir combustible y suministros.

Las autoridades señalaron que la causa del choque aún está bajo investigación mientras los dos marineros que resultaron heridos recibieron atención médica y se encuentran "en condición estable", según el comunicado oficial.

Este tipo de operaciones en alta mar conlleva elevados riesgos debido a la proximidad de las naves y ya se registraron accidentes similares en ejercicios previos. El despliegue de ambos barcos forma parte de la presencia naval estadounidense en la región del Comando Sur , que incluye patrullas en el Caribe y cerca de Sudamérica en misiones de e ntrenamiento, apoyo logístico y operaciones de seguridad marítima en un contexto de tensiones internacionales y esfuerzos contra el narcotráfico.

Este tipo de choques ya ocurrieron en otras ocasiones, tanto en maniobras de entrenamiento como en zonas de operaciones complejas, lo que llevó a revisiones de procedimientos y medidas de seguridad en ocasiones anteriores.

Buques combustible Iran Venezuela EEUU.jpg El Caribe es una zona de tránsito clave para la Marina estadounidense dentro del área de responsabilidad del Comando Sur. Gentileza: Scoopnest

El Caribe es una zona de tránsito clave para la Marina estadounidense dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que supervisa operaciones en América Latina y el Caribe. En los últimos años, Washington incrementó su presencia naval en la región con misiones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, ejercicios conjuntos con fuerzas aliadas y despliegues disuasivos en un contexto de mayor competencia geopolítica con potencias como China y Rusia.

La Marina de EEUU enfrentó en la última década varios incidentes marítimos que derivaron en revisiones internas de protocolos de navegación y entrenamiento, especialmente tras colisiones ocurridas en el Pacífico occidental en 2017 que dejaron víctimas fatales y provocaron investigaciones a alto nivel.

Desde entonces, el Pentágono reforzó los estándares de supervisión y seguridad en maniobras complejas como el reabastecimiento en el mar, considerado uno de los procedimientos más exigentes para las tripulaciones.

Tras más de 4.000 detenciones, EEUU anuncia el fin de redadas migratorias en Minnesota

La ofensiva contra la inmigración en Minnesota que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, afirmó el jueves el zar fronterizo Tom Homan. “Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, manifestó Homan en una conferencia de prensa.



“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, continuó. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puso en marcha la Operación Metro Surge el 1 de diciembre.



Las autoridades federales señalan que las redadas, centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, han llevado al arresto de más de 4.000 personas. Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos.