Histórica visita en Venezuela: Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de EEUU

La presidenta venezolana recibió a Chris Wright en Miraflores para promover inversiones petroleras y ampliar la producción, en medio del acercamiento entre ambos países.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió este miércoles en Caracas con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez para impulsar un acuerdo energético “histórico”, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El presidente Donald Trump está “apasionadamente comprometido” con transformar “por completo” las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, rotas en 2019, dijo el secretario de Energía luego del encuentro con la mandataria interina venezolana. En ese marco, Washington busca además un “aumento dramático” de la producción petrolera de Venezuela.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela sostuvo que apuesta por una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos enfocada en el petróleo. “Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes”, entre ellos “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética (...) beneficiosa para ambos países”, afirmó.

La situación petrolera de Venezuela y la visita de Wright petroleo venezuela Venezuela y EEUU intenstificaron su relación tras la reforma petrolera. Depositphotos Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera, y luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajara las restricciones para que empresas petroleras estadounidenses puedan operar en Venezuela.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía de Estados Unidos calificó como “histórica” la llegada de Wright, quien además visitará yacimientos petrolíferos venezolanos “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente Donald Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

Más tarde, el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, ratificó en redes sociales que el objetivo central del encuentro fue revisar la agenda energética, que -según señaló- debe resultar beneficiosa para ambas naciones. Del encuentro también participaron el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez; el representante diplomático del país caribeño ante Estados Unidos, Félix Plasencia; y la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu.