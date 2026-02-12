La caída en la solicitud de subsidios por desempleo en EEUU no cumplió con las expectativas del mercado + Seguir en









Especialistas advierten que la acotada reducción se debe probablemente a la persistencia de perturbaciones causadas por las tormentas invernales.

Los datos de empleo en EEUU durante esta semana arrojaron un panorama ambiguo. FX

Las solicitud de prestaciones por desempleo en EEUU cayeron menos de lo que esperaba el mercado durante la semana pasada. Especialistas advierten que probablemente haya tenido que ver con la persistencia de perturbaciones causadas por las tormentas invernales.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales descendieron en 5.000 a una cifra desestacionalizada de 227.000 para la semana que finalizó el 7 de febrero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters estimaban 222.000 pedidos.

La caída solo revirtió una fracción del aumento de la semana anterior, que se había atribuido a las tormentas de nieve y las gélidas temperaturas en gran parte del país, así como a la normalización tras la volatilidad estacional a finales del año pasado y principios de 2026.

Pese a la caída del desempleo, economistas advierten un bajo nivel de contratación Aunque el crecimiento del empleo se aceleró en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3% desde el 4,4% de diciembre, los economistas siguieron caracterizando el mercado laboral como un mercado que se mantiene en un estado de "baja contratación y bajo despido". Casi todos los puestos de trabajo creados en enero procedían del sector de la asistencia sanitaria y social.

Advierten que triunfo de Trump destruiría cuatro millones de empleos en EEUU Los economistas afirman que las políticas comerciales y de inmigración estaban limitando al mercado laboral, pero se muestran optimistas en cuanto a que el crecimiento del empleo repuntará este año, en parte gracias a los recortes fiscales.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 21.000 hasta alcanzar los 1,862 millones ajustados estacionalmente durante la semana que finalizó el 31 de enero, según el informe de solicitudes. Las denominadas solicitudes continuas también se han visto afectadas por la volatilidad estacional. Aunque en enero hubo menos personas que sufrieron períodos de desempleo más prolongados. La duración promedio del desempleo se mantuvo cerca de los niveles registrados hace cuatro años.