Juan Carlos de Pablo ignoró la polémica del INDEC y cuestionó el aumento sostenido de los precios por encima del 2% mensual

El economista desestimó el dramatismo generado por la marcha atrás al nuevo método de medición del IPC, y pidió a las autoridades hacerse cargo de este problema puntual.

El reconocido especialista cuestionó el crecimiento sostenido de la inflación. Depositphotos

En medio de la polémica suspensión del nuevo sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el economista Juan Carlos de Pablo desestimó este punto e invitó a reflexionar sobre el persistente aumento de precios por encima del 2% mensual, así como también instó a las autoridades a enfocarse en ese “problema” ya que la inflación “incomoda pero no desespera”.

En ese sentido, de Pablo desafió tanto a "devaluomaníacos" como a "devaluofóbicos" a explicar este fenómeno, bajo el cual los precios siguen subiendo mientras el tipo de cambio nominal se mantiene estable o incluso tiende a la baja.

“El problema es la tasa de inflación, que desde fines de 2024, salvo un mes, nunca fue inferior a 2% mensual”, criticó el economista, quien pidió que “pongamos el carro detrás del caballo”. En esa línea, sostuvo que “los análisis comienzan por formular preguntas relevantes. ¿Es la inflación un fenómeno exclusiva o principalmente monetario? ¿Cuál es el agregado monetario relevante en la Argentina de 2026?”.

Según su columna en La Nación, "se trata de poner los conocimientos al servicio de la acción", mientras que las autoridades deben dejar de lado la "grandilocuencia" y acertar con un “diagnóstico específico para actuar en consecuencia”.

pesos salarios paritarias inflacion Depositphotos Correr el foco de la polémica con el INDEC Luego de que el Gobierno decidiera mantener el vigente sistema de medición del IPC, su director, Marco Lavagna, salió. De todas formas, de Pablo desestimó este punto, y aseguró que ambos hechos son "historia" que no afectó la toma de decisiones real, mientras que el verdadero desafío reside en bajar una inflación que parece haberse quedado estancada.

Sin embargo, calificó el episodio como un "lamentable error comunicacional", aunque expresó que desde el punto de vista de la toma de decisiones fue irrelevante para los actores económicos. En esa línea, ejemplificó que “no afectó el precio de los bonos denominados en pesos, ajustados por la estimación oficial de la tasa de inflación”, remarcando que “con su accionar, los tenedores de bonos le quitaron cualquier manto de dudas al evento”.