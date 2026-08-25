EEUU avanza con el regreso de sus diplomáticos a las embajadas en Medio Oriente

El Departamento de Estado analiza reducir las medidas de emergencia y aumentar el personal en varias misiones de la región, según un documento interno.

EEUU analiza reforzar su presencia diplomática en Medio Oriente después de las medidas de reducción de personal adoptadas durante la guerra con Irán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara el regreso de diplomáticos a varias embajadas en Medio Oriente que habían sido evacuadas antes y durante la guerra con Irán. El proceso podría comenzar esta misma semana, aunque Washington todavía evalúa las condiciones de seguridad.

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De acuerdo con un documento citado por The New York Times, el regreso de funcionarios del Servicio Exterior y la reducción de las medidas de emergencia podrían comenzar en los próximos días.

Entre las representaciones diplomáticas que tendrían previsto recuperar niveles más altos de personal aparecen las de Israel, Líbano, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait . El despliegue se realizaría de manera gradual y con distintos límites según la situación de seguridad de cada país.

El Departamento de Estado afirmó que mantiene un monitoreo permanente de sus instalaciones diplomáticas. En un comunicado citado por The New York Times, señaló que "revisa continuamente las condiciones de seguridad de nuestras misiones diplomáticas en todo el mundo".

"Sobre la base de nuestra evaluación más reciente, estamos ajustando la dotación de personal en determinadas misiones de Medio Oriente para garantizar que podamos seguir promoviendo los objetivos de la política exterior estadounidense y, al mismo tiempo, proteger la seguridad de nuestro personal", agregó el organismo.

Washington comenzó a reducir su personal diplomático en febrero, en medio del aumento de las tensiones con Irán.

El regreso será gradual y con distintos niveles

Según el informe, los primeros diplomáticos en regresar serían enviados a la embajada estadounidense en Líbano. Aun con el refuerzo, la representación mantendría una cantidad de personal inferior a su capacidad máxima.

Más adelante, el personal volvería por completo a las embajadas de Israel, Jordania y Omán, siempre de acuerdo con lo establecido en el documento interno citado por The New York Times.

El esquema contempla diferentes límites para las demás misiones. Las embajadas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Líbano alcanzarían inicialmente una dotación de hasta el 85% de su capacidad, mientras que las representaciones en Irak, Kuwait y Baréin quedarían limitadas al 75%.

La decisión refleja un proceso de revisión de las condiciones de seguridad en la región luego de las medidas adoptadas durante la escalada del conflicto con Irán.

El Departamento de Estado sostiene que revisa continuamente las condiciones de seguridad de sus misiones diplomáticas en todo el mundo. Gentileza: Bloomberg

Cuándo comenzó la reducción de personal

Las restricciones sobre el personal diplomático estadounidense comenzaron en febrero, cuando Washington autorizó la salida voluntaria de Israel de empleados no esenciales y de sus familiares debido al incremento de las tensiones con Irán.

Desde entonces, las embajadas mantuvieron niveles reducidos de personal y medidas de emergencia destinadas a proteger a los funcionarios estadounidenses. Ahora, el Departamento de Estado analiza revertir parcialmente ese esquema y ampliar nuevamente la presencia diplomática en distintos puntos de Medio Oriente.

El eventual regreso de los diplomáticos supondría un cambio en el dispositivo adoptado por Washington durante la guerra con Irán, aunque el despliegue continuará condicionado por la evolución de la situación de seguridad en Medio Oriente.