EEUU e Irán habrían logrado un nuevo acuerdo para extender el alto el fuego

El pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para avanzar en negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Irán negocian con mediación de Pakistán desde la última escalada militar.

Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un nuevo entendimiento para extender el alto el fuego durante 60 días y avanzar hacia una negociación más amplia sobre el conflicto en Medio Oriente. El posible acuerdo también incluiría medidas para restablecer la circulación marítima en el estrecho de Ormuz y reducir parte de la tensión militar en la región.

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El pacto contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, luego de semanas marcadas por ataques cruzados y restricciones en la zona.

Además, Irán dejaría de aplicar restricciones sobre el tránsito marítimo y Estados Unidos levantaría el bloqueo naval impuesto contra embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.

La información fue publicada por el medio estadounidense Axios , que citó a dos altos funcionarios de Estados Unidos involucrados en las negociaciones. Según el reporte, la circulación en el estrecho volvería a funcionar “ sin restricciones ”.

Las negociaciones incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

El bloqueo del paso marítimo había sido implementado por Irán como represalia por la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

El programa nuclear quedaría para una segunda etapa

El memorando de entendimiento también incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, uno de los principales puntos exigidos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, las conversaciones más profundas sobre el enriquecimiento de uranio quedarían para una etapa posterior y serían discutidas durante la extensión del alto el fuego vigente desde abril.

El acuerdo también abriría la puerta a futuras conversaciones sobre el levantamiento de sanciones económicas contra Irán y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg El programa nuclear iraní seguirá siendo uno de los temas más sensibles de la negociación.

Durante los últimos días, las negociaciones entre Washington y Teherán se intensificaron con mediación de Pakistán, en medio de los intentos internacionales por evitar una escalada regional mayor.

Mientras la Casa Blanca aseguró que el acuerdo estaba cerca de concretarse, funcionarios iraníes optaron por mostrarse más cautos respecto a la posibilidad de un anuncio inmediato.

Donald Trump todavía no dio la aprobación final

Según Axios, los términos del entendimiento quedaron prácticamente definidos el martes, aunque todavía necesitan la aprobación formal de los líderes de ambos países.

Irán ya habría aceptado las condiciones generales del pacto, pero Trump decidió no dar todavía el visto bueno definitivo. La posibilidad de aplazar las negociaciones nucleares más sensibles generó cuestionamientos dentro del Partido Republicano.

Donald Trump Donald Trump todavía debe definir si aprueba o no el pacto alcanzado por los negociadores.

Varios senadores cercanos al mandatario criticaron las concesiones que Washington estaría dispuesto a ofrecer y advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la presión sobre la República Islámica.

A pesar de las tensiones políticas internas, el eventual acuerdo representa hasta ahora el avance diplomático más importante desde el inicio de la guerra y podría convertirse en un paso clave para estabilizar la situación en Medio Oriente.