Se filtró un borrador del acuerdo entre Irán y EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz: qué exige cada parte

El documento preliminar prevé la reapertura gradual del paso marítimo y concesiones mutuas entre Washington y Teherán.

La televisión estatal iraní difundió este miércoles un supuesto borrador del acuerdo que negocian Irán y Estados Unidos para avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz y reducir la tensión regional. El documento, definido como “preliminar” y “no oficial”, contempla medidas recíprocas entre ambos países tras semanas de conflicto y bloqueos marítimos.

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Según la información publicada por la prensa estatal iraní, el entendimiento propone que Teherán restablezca el tráfico comercial marítimo en el estrecho de Ormuz hasta alcanzar los niveles previos a la guerra en el plazo aproximado de un mes. La gestión de ese proceso estaría coordinada junto a Omán.

A cambio, Estados Unidos levantaría las restricciones impuestas sobre puertos y embarcaciones iraníes, medidas que Washington había aplicado como respuesta al bloqueo del paso marítimo. Además, el texto menciona el retiro de tropas estadounidenses desplegadas en zonas cercanas al territorio iraní.

La cadena estatal aseguró haber accedido a un documento de una página que funciona como un primer “memorando de entendimiento” entre ambos gobiernos para comenzar a desactivar el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El programa nuclear quedaría para una segunda etapa

El borrador también contempla que, una vez implementadas las primeras medidas, Irán y Estados Unidos dispongan de un período de 60 días para continuar negociando otros temas sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní.

En los últimos días, ambos países intensificaron los contactos diplomáticos para intentar alcanzar una salida al conflicto que afectó el tránsito marítimo en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

marco rubio Marco Rubio reconoció que todavía existen diferencias entre ambas partes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció recientemente que todavía existen diferencias entre las partes y advirtió que la resolución definitiva del acuerdo podría demandar más tiempo. El funcionario sostuvo que quedan aspectos pendientes del texto inicial y señaló que las conversaciones continuarán durante los próximos días.

Mientras tanto, el contenido del borrador filtrado generó repercusión internacional debido al impacto estratégico del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial y uno de los principales focos de tensión geopolítica en Medio Oriente.