Guerra en Medio Oriente: Israel atacó infraestructura de Hezbolá en Líbano e Irán respondió con misiles a una base de EEUU + Agregar ámbito en









La ofensiva aérea se registró a las pocas horas de que el ejército hebreo eliminara a Mohamed Odeh, líder del ala militar de Hamás.

El ejército israelí comenzó a bombardear infraestructuras de Hezbolá en Tiro, al sur del Líbano, en Tiro, Líbano.

El Ejército israelí confirmó este jueves el inicio de una ofensiva contra infraestructuras de Hezbollah en la ciudad libanesa de Tiro. Este bombardeo se ejecutó un día después de que sus Fuerzas Armadas abatieran en Gaza a Mohamed Odeh, nuevo jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas, en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente por los recientes intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

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Registros viralizados en redes sociales muestran la magnitud de una potente detonación sobre una estructura, la cual generó densas nubes de humo. Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel precisó en un comunicado oficial que sus objetivos totales ascendieron a 135. "Durante la noche, se atacaron cerca de 15 instalaciones militares que los miembros de Hezbollah operaban para desarrollar sus planes en la zona de Tiro", informaron las autoridades militares.

En paralelo, el gobierno de Kuwait informó que sus sistemas de defensa interceptaron drones y misiles iraníes dirigidos a una base de EEUU, poco después de que la Guardia Revolucionaria confirmara el ataque. En la frontera norte, un dron de Hezbollah mató a un soldado de las FDI e hirió a otros dos en una zona militar. Además, las fuerzas hebreas neutralizaron otra aeronave no tripulada que apuntaba contra sus tropas en el sur del Líbano.

Cruces armados y contragolpes entre EEUU e Irán Durante la madrugada de este jueves, Estados Unidos neutralizó cuatro drones iraníes y golpeó una posición terrestre en el sur de ese país. Se trata de la segunda intervención de este tipo en siete días, un movimiento que pone en riesgo la tregua y las negociaciones para un cese del fuego. Esta acción provocó la inmediata réplica de Teherán con proyectiles hacia la base estadounidense en Kuwait.

Según fuentes oficiales, el despliegue de Washington destruyó “cuatro aeronaves no tripuladas que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz”. Asimismo, las fuerzas norteamericanas atacaron “una estación iraní de control terrestre” en la ciudad de Bandar Abbas que “estaba a punto de lanzar un quinto dron”. A través de la agencia estatal IRNA, la Guardia Revolucionaria de Irán ratificó el bombardeo sufrido cerca del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas, terminal de carácter mixto, civil y militar, ubicada en el estrecho. Asimismo, la organización anunció haber activado una réplica armada hacia las instalaciones desde donde despegó la ofensiva. El reporte oficial no profundizó sobre el blanco exacto, dejando en duda si la agresión registrada en Kuwait guardaba un vínculo directo con este hecho. “Tras la agresión perpetrada por el Ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4.50 de la mañana (hora local)”, precisaron las autoridades de Teherán.