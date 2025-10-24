EEUU aplica sanciones contra Gustavo Petro







Según comunicó la OFAC, a cargo de Scott Bessent, la sanción al presidente colombiano es "por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas".

Donald Trump continuá con la presunta lucha contra el narcotráfico, vínculado según EEUU con Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

El departamento del Tesoro de EEUU, anunció este viernes que Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue sancionado “por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas”, acusándolo directamente de tener vínculos con organizaciones del narcotráfico internacional. Fue incluido en la lista OFAC (Departamento del la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) (OFAC, por sus siglas en inglés).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La OFAC designa a Gustavo Francisco Petro Urrego, el presidente de Colombia, conforme a las facultades relacionadas con el combate al narcotráfico", explica el comunicado del Tesoro estadounidense.

Además de la sanción al presidente, también hubo sanciones del mismo tipo para su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás. También fue incluido el ministro del Interior de Colombia Armando Benedetti. Algunos medios regionales leyeron las sanciones como otra jugada de la política internacional de Donald Trump, en el sur del Caribe.

En el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USTreasury/status/1981798448241295608&partner=&hide_thread=false Treasury is sanctioning the President of Colombia, Gustavo Petro, for his role in the global illicit drug trade. Under President Petro, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates. Petro has provided narco-terrorist organizations with benefits. Under… — Treasury Department (@USTreasury) October 24, 2025 La respuesta de Gustavo Petro luego de las sanciones del Tesoro de EEUU Por su parte, Petro respondió rápidamente en una publicación en X, diciendo que había contratado a un abogado estadounidense y que tenía la intención de luchar contra las sanciones.





“Luchar contra el narcotráfico durante décadas —y hacerlo de manera efectiva— me ha traído esta medida del gobierno de la misma sociedad a la que tanto ayudamos a reducir su consumo de cocaína”, dijo Petro, refiriéndose a EEUU. “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás, y nunca de rodillas”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1981797756290183616&partner=&hide_thread=false Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025 El pasado miércoles, Trump ya había acusado al presidente de Colombia, de ser “un matón” y “un mal tipo” que fabrica “muchas drogas”, en declaraciones que reavivaron las tensiones entre ambos gobiernos tras la suspensión de la ayuda financiera estadounidense al país sudamericano. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, también criticó las sanciones en una publicación en X, escribiendo que “nunca he entrado en la casa de ni un solo narcotraficante”. “Para EEUU, una declaración no violenta es lo mismo que ser un narcotraficante”, añadió Benedetti. “Gringos, váyanse a casa”.