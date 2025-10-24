El departamento del Tesoro de EEUU, anunció este viernes que Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue sancionado “por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas”, acusándolo directamente de tener vínculos con organizaciones del narcotráfico internacional. Fue incluido en la lista OFAC (Departamento del la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) (OFAC, por sus siglas en inglés).
EEUU aplica sanciones contra Gustavo Petro
Según comunicó la OFAC, a cargo de Scott Bessent, la sanción al presidente colombiano es "por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas".
"La OFAC designa a Gustavo Francisco Petro Urrego, el presidente de Colombia, conforme a las facultades relacionadas con el combate al narcotráfico", explica el comunicado del Tesoro estadounidense.
Además de la sanción al presidente, también hubo sanciones del mismo tipo para su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás. También fue incluido el ministro del Interior de Colombia Armando Benedetti. Algunos medios regionales leyeron las sanciones como otra jugada de la política internacional de Donald Trump, en el sur del Caribe.
En el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
La respuesta de Gustavo Petro luego de las sanciones del Tesoro de EEUU
Por su parte, Petro respondió rápidamente en una publicación en X, diciendo que había contratado a un abogado estadounidense y que tenía la intención de luchar contra las sanciones.
El pasado miércoles, Trump ya había acusado al presidente de Colombia, de ser “un matón” y “un mal tipo” que fabrica “muchas drogas”, en declaraciones que reavivaron las tensiones entre ambos gobiernos tras la suspensión de la ayuda financiera estadounidense al país sudamericano.
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, también criticó las sanciones en una publicación en X, escribiendo que “nunca he entrado en la casa de ni un solo narcotraficante”.
“Para EEUU, una declaración no violenta es lo mismo que ser un narcotraficante”, añadió Benedetti. “Gringos, váyanse a casa”.
