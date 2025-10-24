SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de octubre 2025 - 19:08

EEUU aplica sanciones contra Gustavo Petro

Según comunicó la OFAC, a cargo de Scott Bessent, la sanción al presidente colombiano es "por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas".

Donald Trump continuá con la presunta lucha contra el narcotráfico, vínculado según EEUU con Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Donald Trump continuá con la presunta lucha contra el narcotráfico, vínculado según EEUU con Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

El departamento del Tesoro de EEUU, anunció este viernes que Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue sancionado “por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas”, acusándolo directamente de tener vínculos con organizaciones del narcotráfico internacional. Fue incluido en la lista OFAC (Departamento del la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) (OFAC, por sus siglas en inglés).

"La OFAC designa a Gustavo Francisco Petro Urrego, el presidente de Colombia, conforme a las facultades relacionadas con el combate al narcotráfico", explica el comunicado del Tesoro estadounidense.

Además de la sanción al presidente, también hubo sanciones del mismo tipo para su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás. También fue incluido el ministro del Interior de Colombia Armando Benedetti. Algunos medios regionales leyeron las sanciones como otra jugada de la política internacional de Donald Trump, en el sur del Caribe.

En el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

La respuesta de Gustavo Petro luego de las sanciones del Tesoro de EEUU

Por su parte, Petro respondió rápidamente en una publicación en X, diciendo que había contratado a un abogado estadounidense y que tenía la intención de luchar contra las sanciones.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas —y hacerlo de manera efectiva— me ha traído esta medida del gobierno de la misma sociedad a la que tanto ayudamos a reducir su consumo de cocaína”, dijo Petro, refiriéndose a EEUU. “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás, y nunca de rodillas”.

El pasado miércoles, Trump ya había acusado al presidente de Colombia, de ser “un matón” y “un mal tipo” que fabrica “muchas drogas”, en declaraciones que reavivaron las tensiones entre ambos gobiernos tras la suspensión de la ayuda financiera estadounidense al país sudamericano.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, también criticó las sanciones en una publicación en X, escribiendo que “nunca he entrado en la casa de ni un solo narcotraficante”.

“Para EEUU, una declaración no violenta es lo mismo que ser un narcotraficante”, añadió Benedetti. “Gringos, váyanse a casa”.

