Donald Trump se involucra en la tensión entre las Coreas: hay gestiones para una reunión con Kim Jong Un







El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, confesó que la viabilidad de que suceda es "considerable".

El ministro surcoreano Chung instó a ambos líderes a no "escapar" esta gran oportunidad oportunidad.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, expresó este viernes que había una viabilidad "considerable" para que se ejecute una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par norcoreano, Kim Jong Un, la próxima semana.

El encuentro sería durante una visita a la península. Don-Young le manifestó a prensa que Corea del Norte pareciera estar "prestándole atención a EEUU y varios indicios (…) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro". Debido a esto, medios estadounidenses sostienen que funcionarios de la administración discutieron en privado organizar una reunión entre Trump y Ki. Hasta el momento, contienen tres encuentros durante el primer mandato del republicano.

Ultimo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un El último tuvo lugar en 2019 en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. La agenda original de la Casa Blanca para la jornada preveía una "Ceremonia de Firma de un Acuerdo Conjunto". Varios comunicados habían afirmado que ambos mandatarios tuvieron "una reunión muy buena y constructiva", en la cumbre de Hanói, en Vietnam. Sin embargo, no pudieron alcanzar un acuerdo en torno al espinoso tema del desarme nuclear.

Seis años después, en esta ocasión, aunque no hubo anuncios oficiales hasta el momento, esta semana las autoridades surcoreanas restringieron las visitas turísticas a esa zona. Trump expresó en varias oportunidades que le gustaría verse de nuevo con el líder norcoreano, posiblemente este mismo año.

Por otro lado, Kim Jong Un afirmó el mes pasado que tiene "buenos recuerdos" del presidente estadounidense y está abierto a conversar si EEUU deja atrás la exigencia de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear. Es por eso que, el ministro surcoreano Chung instó a ambos líderes a no "escapar" esta gran oportunidad oportunidad.