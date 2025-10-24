La inflación en EEUU fue más baja de lo esperado y sentencia un nuevo recorte de tasas de la Fed







El dato llegó con dos semanas de demora, debido a la parálisis presupuestaria que padece el gobierno federal de Estados Unidos.

Sin embargo, la inflación interanual es el nivel más alto desde febrero.

La inflación minorista de EEUU aumentó menos de lo esperado en septiembre, tanto en su medición interanual como en la comparativa mensual. De esta manera, es casi una certeza que la Reserva Federal (Fed) recorte nuevamente la tasa el próximo miércoles.

El mercado esperaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) diera 0,4% el mes pasado, idéntica suba que mostró en agosto. Sin embargo, el incremento fue levemente menor: +0,3%. Por su parte, en la medición interanual los precios subieron 3%, cuando el mercado esperaba 3,1%.

De todas maneras, sí se trata de un incremento contra el 2,9% interanual de agosto y el nivel más alto desde febrero de este año, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, que retrasó la publicación dos semanas por el cierre parcial del gobierno de EEUU.

Excluyendo las categorías de alimentos y energía, los componentes volátiles del índice, el IPC núcleo subió un 0,2% tras un aumento del 0,3% en agosto. El IPC subyacente aumentó un 3% interanual tras un aumento del 3,1% en agosto.

Reserva Federal EEUU La Fed tiene la meta de reducir la inflación al 2% pero también debe mantener el nivel de desempleo bajo. A la espera de los recortes de la Fed Desde el Centro Schwab de Investigación Financiera plantearon que los datos "no hicieron mucho para modificar las expectativas sobre la trayectoria de recortes de tipos de la Fed, ya que los aumentos de precios fueron menores de lo previsto y reforzaron las expectativas de que la Fed recortará los tipos la próxima semana y de nuevo en diciembre en respuesta al debilitamiento del mercado laboral".

En este sentido, las expectativas del mercado respecto a una bajada de tipos por parte del banco central norteamericano la próxima semana son de 99%, según la herramienta FedWatch de CME.