EEUU: Joe Biden habló del fracaso en el debate con Donald Trump y culpó al cansancio por los viajes internacionales

El presidente estadounidense, Joe Biden , atribuyó este martes su mal desempeño en el debate contra Donald Trump al cansancio acumulado por los incesantes viajes internacionales, pero aclaró que "no es una excusa, sino una explicación".

Joe Biden achacó su mal desempeño en el debate a los viajes internacionales

"No fue muy inteligente" haber "viajado por todo el mundo un par de veces (...) poco antes del debate", dijo Biden en uno de los primeros eventos tras retomar la campaña luego del impacto que generó el debate con el exmandatario republicano. Incluso admitió: "Casi me duermo en el escenario".

"No escuché a mis asesores", afirmó el demócrata de 81 años, cinco días después del primer encuentro con Trump, en el que pareció muy confuso y por momentos completamente perdido frente a su predecesor republicano, al que deberá enfrentarse en noviembre en las elecciones presidenciales.

El presidente estadounidense estuvo en Francia del 5 al 9 de junio, para asistir a las ceremonias del desembarco aliado en Normandía y realizar una visita de Estado. El día de su llegada, el 5 de junio, permaneció todo el día en el hotel.

Del 12 al 14 de junio viajó a Italia para asistir a una cumbre del G7, seguida directamente por un viaje de campaña a California. A continuación, el demócrata se retiró seis días a preparar el debate con sus asesores en la residencia de Camp David, cerca de Washington, periodo durante el cual no realizó ninguna actividad pública.

Joe Biden reafirmó su candidatura tras el desastre en el debate con Donald Trump

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos ratificó que su intención es derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre y no dio señales de que esté considerando abandonar la carrera tras su pobre desempeño en un debate, lo que preocupó a los demócratas.

El veredicto ha sido unánime y condenatorio. Fue un "desastre político" que causó "consternación" dentro de las filas del partido cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones.

"Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", dijo un eufórico Biden en un mitín en Carolina del Norte, animado por una multitud que coreaba "cuatro años más". "No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", agregó.

El enfrentamiento del jueves frente a Trump le otorgaba la posibilidad de demostrar que su avanzada edad no era un limitante para la aptitud del cargo y para poder retratar públicamente a su rival como una real amenaza para la democracia estadounidense.

Maria Shriver, miembro destacado de la dinastía demócrata Kennedy, hizo una declaración que más bien parecía una elegía de las esperanzas de reelección de Biden. "Amo a Joe Biden. Sé que es un buen hombre", publicó en la red social X. "Esta noche fue desgarradora en muchos sentidos (...) Hay pánico en el Partido Demócrata".