A último momento, Irán puso una cláusula a EEUU sobre el estrecho de Ormuz crucial para el comercio mundial

El pacto que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente sumó una disposición que podría generar nuevas tensiones internacionales.

El acuerdo marco alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente sumó una cláusula de último momento que abrió un nuevo foco de controversia internacional. Según informó la agencia iraní Fars, Teherán incorporó al texto una disposición vinculada al cobro de tarifas por el uso del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La modificación habría sido introducida en la etapa final de las negociaciones y busca reforzar el reconocimiento de la soberanía compartida de Irán y Omán sobre el estratégico paso marítimo, por donde circula una parte sustancial del petróleo y el gas que abastecen a la economía mundial.

De acuerdo con la versión difundida por Fars, el memorando incorpora el concepto de "servicios marítimos", una expresión que, según fuentes iraníes, implica que Washington aceptó el principio de que Teherán pueda cobrar por determinadas prestaciones vinculadas a la navegación en Ormuz.

Incluso, la agencia aseguró que el acuerdo prevé una exención temporal de 60 días para el tránsito de embarcaciones, tras la cual Irán podría comenzar a percibir ingresos por servicios relacionados con seguridad, navegación, protección ambiental y seguros marítimos.

Las exigencias de Irán a EEUU para terminar la guerra.

Teherán niega acusación de Washington que se trate de un peaje

Horas después, el gobierno iraní buscó moderar las interpretaciones sobre el alcance de la cláusula. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, sostuvo que Teherán no pretende imponer peajes a los barcos que atraviesen el estrecho, aunque confirmó que cobrará por los servicios que preste junto a Omán para garantizar una navegación segura.

Según explicó, esos servicios podrían incluir asistencia a la navegación, protección medioambiental, cobertura de riesgos y otros mecanismos destinados a asegurar el funcionamiento del corredor marítimo.

Ormuz, un punto clave para el mercado energético

La discusión sobre Ormuz se produce en momentos en que el mundo espera la normalización del tránsito marítimo tras meses de conflicto. El estrecho es considerado un punto neurálgico para el comercio mundial de hidrocarburos y su reapertura es vista como un factor determinante para aliviar la presión sobre los precios internacionales del petróleo.

Aunque los detalles finales del acuerdo todavía no fueron divulgados oficialmente, la controversia sobre los eventuales cobros en Ormuz aparece como uno de los temas que podrían generar nuevas fricciones durante el proceso de implementación del entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

La posibilidad de que se establezcan cobros en Ormuz generó preocupación inmediata en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que hará "todo lo posible" para evitar que se impongan peajes en una vía considerada esencial para el comercio energético global.

En paralelo, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia celebraron el acuerdo entre Washington y Teherán, pero insistieron en que la reapertura del estrecho debe garantizar una navegación "sin restricciones" y con plena libertad de tránsito.

estrecho de ormuz Ormuz, el paso clave por el que circula una buena parte del comercio mundial.

Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán

1. Se abre una ventana de 60 días para negociar la paz definitiva

El pacto anunciado es preliminar. Tras la firma prevista en Suiza, ambas partes iniciarán un período de 60 días para negociar un acuerdo permanente que cierre formalmente el conflicto y resuelva los temas más sensibles.

2. Cese de las hostilidades

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego permanente y el fin de las operaciones militares en todos los frentes de guerra abiertos durante el conflicto.

3. Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más importantes es la reapertura de Ormuz, la ruta marítima por donde circula una porción clave del petróleo y del gas que consume el mundo. Su cierre disparó los precios de la energía y afectó al comercio internacional.

4. El programa nuclear iraní queda bajo negociación

Irán aceptaría congelar durante 20 años las actividades vinculadas a su programa nuclear militar, entregar parte de su uranio enriquecido y permitir nuevamente inspecciones internacionales. Sin embargo, los detalles definitivos serán negociados durante los próximos dos meses.

5. Posible levantamiento de sanciones

El acuerdo contempla la liberación de activos iraníes bloqueados en el exterior y la flexibilización de sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados europeos.

6. El Líbano aparece como el punto más conflictivo

El texto incluye el cese de las hostilidades también en territorio libanés, pero Israel se resiste a detener completamente sus operaciones militares en el sur del país y en Beirut, lo que genera dudas sobre la implementación efectiva del acuerdo.

7. Persisten dudas sobre la seguridad en Ormuz

Aunque el acuerdo prevé reabrir la navegación, navieras y aseguradoras advierten que todavía existen minas, riesgos de seguridad y falta de garantías para retomar el tránsito normal de buques comerciales.

8. El mercado reaccionó con optimismo

La noticia provocó una caída del precio del petróleo y una mejora en los mercados financieros, especialmente en sectores vinculados al transporte, el turismo y el comercio internacional.