Tras las dudas que generó en el debate, Joe Biden ratificó su candidatura: "Hay demasiado en juego"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , dijo el viernes que tiene la intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre y no dio señales de que esté considerando abandonar la carrera tras su pobre desempeño en un debate , lo que preocupó a los demócratas.

"Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", dijo un eufórico Biden en un mitín en Carolina del Norte, animado por una multitud que coreaba "cuatro años más". "No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", agregó.