Mundial 2026: así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en la Copa del Mundo + Agregar ámbito en









La “Albiceleleste” se enfrentará este martes por la noche contra Argelia, en lo que será su debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Conocé todos sus antecedentes.

Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La Selección argentina tendrá su estreno en el Mundial 2026 este martes por la noche, cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J.

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La de esta edición será la decimonovena participación de la "Albiceleste" en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Así fueron todos los debuts de Argentina en Mundiales Uruguay 1930: Triunfo 1-0 vs. Francia

Italia 1934: Derrota 2-3 vs. Suecia

Suecia 1958: Derrota 1-3 vs. Alemania Occidental

Chile 1962: Victoria 1-0 vs. Bulgaria

Inglaterra 1966: Empate 0-0 vs. España

Alemania 1974: Derrota 2-3 vs. Polonia

Argentina 1978: Victoria 2-1 vs. Hungría

España 1982: Derrota 0-1 vs. Bélgica

México 1986: Victoria 3-1 vs. Corea del Sur

Italia 1990: Derrota 0-1 vs. Camerún

Estados Unidos 1994: Victoria 4-0 vs. Grecia

Francia 1998: Victoria 1-0 vs. Japón

Corea/Japón 2002: Victoria 1-0 vs. Nigeria

Alemania 2006: Victoria 2-1 vs. Costa de Marfil

Sudáfrica 2010: Victoria 1-0 vs. Nigeria

Brasil 2014: Victoria 2-1 vs. Bosnia y Herzegovina

Rusia 2018: Empate 1-1 vs. Islandia

Qatar 2022: Derrota 1-2 vs. Arabia Saudita