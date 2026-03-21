EEUU levantó las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní

La medida tomada por la administración de Trump busca mitigar el golpe que sufre actualmente la cadena de suministro energético ante el cierre del estrecho de Ormuz. Según el secretario del Tesoro de EEUU, la medida se extenderá hasta el 19 de abril.

EEUU levanta las sanciones al petróleo iraní ante un mercado energético que siente la presión de la guerra.

En una búsqueda por asegurar oferta de petróleo en un escenario de fuerte tensión energética , Estados Unidos flexibilizó las sanciones vigentes sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní , lo que permitirá su venta. La flexibilización tiene un alcance acotado. Se trata de una autorización temporal, vigente desde el viernes 20 de marzo hasta el domingo 19 de abril, que se limita exclusivamente al petróleo ya cargado en buques. No habilita nuevas compras ni incrementos en la producción.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que, producto de la guerra en Medio Oriente, China “está acaparando petróleo iraní, objeto de sanciones, a precios irrisorios” y que la medida permitirá sumar “aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo a los mercados globales”.

“En esencia, utilizaremos el petróleo iraní contra Teherán para mantener el precio bajo mientras continuamos con la Operación Furia Épica”, expresó.

Tras tres semanas de guerra, en Washington reconocen que las herramientas disponibles para contener la suba del crudo y el gas empiezan a agotarse, en un mercado cada vez más ajustado. “Esta es la mayor perturbación que uno pueda imaginar en los mercados petroleros”, dijo Neelesh Nerurkar, exalto funcionario del Departamento de Energía de Trump. “ El déficit es tan grande que las medidas disponibles palidecen ante la cantidad de petróleo que no llega al mercado”.

En ese contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en redes sociales l a emisión de una autorización excepcional para liberar parte del crudo iraní actualmente inmovilizado en el mar. “Hoy, el Departamento del Tesoro emite una autorización a corto plazo, con un alcance muy específico, que permite la venta de petróleo iraní que actualmente se encuentra varado en el mar”, informó.

El Departamento del Tesoro formalizó la decisión mediante una licencia que autoriza la compra y venta de productos derivados del crudo iraní en esas condiciones específicas. Según remarcó Bessent, el objetivo central es volcar volumen adicional al mercado global en un momento de alta volatilidad. La Casa Blanca estima que, en conjunto con otras medidas, podría introducir cerca de 440 millones de barriles en el circuito internacional.

Aun así, el impacto para Irán sería acotado. El propio funcionario advirtió que el país “tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados”, en línea con la política de presión financiera que Washington mantiene sobre Teherán.

"La crisis más grave de la historia": estiman que el flujo petrolero del Golfo Pérsico podría demorar 6 meses en volver a la normalidad

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la normalización del suministro de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico podría demorar varios meses y alertó sobre el riesgo de una crisis energética de magnitud histórica.

En una entrevista con el Financial Times, el funcionario sostuvo que la recuperación de la producción no será inmediata y dependerá del estado de los yacimientos afectados.

petroleo rojo mercados crudo Medio año es lo que puede llegar a tardar la normalización total de los mercados globales de petróleo.

"Algunos (yacimientos) tardarán 6 meses en volver a estar operativos, otros mucho más", dijo al FT.

Birol remarcó además que tanto los gobiernos como los mercados estarían subestimando el impacto de la disrupción actual. Según explicó, cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas se encuentra, en la práctica, bloqueado en la región, lo que profundiza la presión sobre la oferta energética a nivel mundial.