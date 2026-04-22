Donald Trump aseguró que Irán sufre un colapso financiero tras el bloqueo de EEUU sobre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense sostuvo que Teherán pierde millones por día y extendió el alto al fuego, pero sin levantar el cerco sobre sus puertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán “está colapsando financieramente” como consecuencia del bloqueo naval impuesto por Washington sobre el estrecho de Ormuz , mientras decidió extender de manera indefinida el alto el fuego aunque sin modificar la presión militar y económica sobre el régimen.

“Irán está colapsando financieramente. Quieren que el estrecho de Ormuz se abra de inmediato”, escribió Trump en Truth Social. En el mismo mensaje, agregó: “Están desesperados por efectivo. Pierden u$s500 millones por día. Militares y policías se quejan de que no reciben sus pagos. ¡SOS!”.

Horas antes de sus declaraciones, Trump había anunciado la prolongación indefinida del alto el fuego con Irán , justo cuando estaba por expirar la tregua inicial. Sin embargo, dejó en claro que el bloqueo a los puertos iraníes continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones , sea cual sea el resultado”, declaró el mandatario.

La medida fue tomada tras un pedido del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto. Según explicó Trump, el objetivo es dar margen a Teherán para unificar una postura en la mesa de negociación, en medio de divisiones internas. “El Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado”, sostuvo.

estrecho de ormuz (1) El bloqueo naval impacta en la actividad portuaria iraní y limita el tránsito en el estrecho de Ormuz. NAVCENT

Tensión diplomática y advertencias cruzadas

Pese a la extensión de la tregua, la tensión sigue en aumento. Trump remarcó que Estados Unidos mantendrá su postura firme: “Nuestra posición es mantener el bloqueo y estar listos para actuar”. Además, advirtió que, si no hay avances diplomáticos, retomará la ofensiva militar: “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”.

Del lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó cualquier negociación bajo presión. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, afirmó en un mensaje difundido el martes.

En la misma línea, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”, y denunció que la interceptación de buques mercantes constituye una infracción grave del derecho internacional. “Irán sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”, aseguró.

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI (1) Irán denunció el bloqueo como un “acto de guerra” y rechazó negociar bajo amenaza.

El impacto del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz

El cerco impuesto por Estados Unidos ya muestra efectos concretos en la actividad marítima iraní. Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en la última semana al menos 28 embarcaciones fueron obligadas a regresar a puertos iraníes o a cambiar su rumbo para evitar el paso por el estrecho de Ormuz.

La decisión de Washington fue adoptada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca, en la que participaron figuras clave del gabinete, entre ellas el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

En paralelo, la incertidumbre también afecta las negociaciones: el viaje previsto de J.D. Vance a Islamabad para una nueva ronda de diálogo quedó en suspenso ante la falta de confirmación de la participación iraní. Mientras tanto, la presión de Estados Unidos se mantiene intacta y el escenario sigue abierto, entre la diplomacia y la amenaza de una escalada mayor.