Entre dudas y versiones cruzadas de Donald Trump, J.D. Vance encabezará la delegación que negociará con Irán en Pakistán + Seguir en









Steve Witkoff y Jared Kushner encabezarán la delegación en Islamabad. JD Vance no viajará por razones de seguridad, según confirmó Trump.

Trump envió a sus hombres de confianza a Pakistán para retomar el diálogo con Irán. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de una delegación a Pakistán para retomar las conversaciones con Irán en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto. A través de su red social Truth, confirmó que las gestiones comenzarán en Islamabad mientras la guerra sigue sin resolverse y crece la presión internacional.

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Quiénes lideran la misión diplomática Finalmente, el vicepresidente J.D. Vance será quien lidere la delegación estadounidense, pese a las versiones previas que indicaban lo contrario. La confirmación llegó desde la Casa Blanca, luego de que el propio Trump generara dudas al señalar que no viajaría por motivos de seguridad.

Junto a Vance estarán Steve Witkoff y Jared Kushner, dos figuras de máxima confianza del mandatario y con experiencia en negociaciones internacionales, incluyendo gestiones en Gaza y contactos vinculados al conflicto en Ucrania.

download La Casa Blanca apuesta a la vía diplomática con una delegación encabezada por Witkoff y Kushner. Un cambio en medio de la confusión y una guerra que ya golpea a la Casa Blanca La composición de la delegación generó incertidumbre en las últimas horas, con versiones cruzadas entre funcionarios y declaraciones contradictorias del propio Trump. Mientras inicialmente se descartaba la participación de Vance, finalmente se confirmó que encabezará la comitiva que viajará a Islamabad para iniciar una nueva ronda de diálogo.

La reanudación de las negociaciones se da en un contexto complejo para la administración estadounidense, con una guerra que no logra encauzarse y que empieza a generar costos políticos. En ese escenario, el envío de figuras de máxima confianza busca reforzar las chances de alcanzar un entendimiento con Teherán.

Las conversaciones que comenzarán en Pakistán representan un nuevo intento por destrabar un conflicto que sigue sin resolución. Con negociadores experimentados y un canal diplomático activo, Estados Unidos apuesta a avanzar en un acuerdo, aunque las diferencias con Irán continúan siendo significativas y el escenario sigue marcado por la incertidumbre.