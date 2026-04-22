Estados Unidos exhibió su poder militar durante la tregua con Irán al difundir maniobras con aviones, buques y drones, mientras mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz y refuerza su preparación operativa en un contexto de negociaciones frágiles y sin avances concretos.
En plena tregua con Irán, EEUU exhibió su poder militar y ratificó el bloqueo en el estrecho de Ormuz
El Pentágono mostró maniobras con aviones, buques y drones mientras se extiende el alto el fuego. Trump mantiene el bloqueo y la presión sobre Irán.
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El Comando Central del Pentágono (CENTCOM) difundió un video de 54 segundos en la red X en el que se observa a sus fuerzas en plena actividad. Las imágenes muestran aviones militares sobrevolando, buques en maniobra, drones en operación y personal trabajando en instalaciones estratégicas, en una secuencia que busca transmitir una idea clara: la tregua no implica inactividad.
Preparación militar en plena tregua
El mensaje central del material fue reforzado por el comandante del CENTCOM, el almirante Charles Bradford Cooper. “Nos estamos rearmando, estamos readaptando nuestras herramientas y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe ningún ejército en el mundo que se adapte como nosotros”, afirmó. Y agregó: “Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo durante el alto el fuego”.
La difusión del video se produce en paralelo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender de manera indefinida la tregua con Irán. Según explicó, la medida busca ganar tiempo para una eventual negociación, aunque sin relajar la presión militar.
El estrecho de Ormuz continuará bloqueado
Desde Washington, la postura fue explícita: el alto el fuego no implica un repliegue estratégico. Trump ordenó mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y dejó a las fuerzas en estado de alerta. “He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y permanezcan listas”, señaló el mandatario.
Este esquema combina una pausa en los ataques con una presión constante sobre Teherán, en un escenario donde las conversaciones no logran avanzar y persiste la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.
Respuesta y despliegue en Irán
En paralelo, en Irán, se registraron movilizaciones masivas en espacios públicos como las plazas Vanak y Enghelab, donde el ejército exhibió misiles balísticos de largo alcance. Las escenas, marcadas por banderas y consignas, reforzaron el componente simbólico del conflicto en medio de la tregua.
Este doble escenario (la actividad militar operativa de Estados Unidos y el despliegue iraní en el espacio público) muestra que la pausa en los combates no detuvo la dinámica del enfrentamiento. Por el contrario, consolidó una etapa donde la disputa se traslada a la preparación, la demostración de fuerza y la presión estratégica.
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