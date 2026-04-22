En plena tregua con Irán, EEUU exhibió su poder militar y ratificó el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El Pentágono mostró maniobras con aviones, buques y drones mientras se extiende el alto el fuego. Trump mantiene el bloqueo y la presión sobre Irán.

Estados Unidos exhibió su poder militar durante la tregua con Irán al difundir maniobras con aviones, buques y drones, mientras mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz y refuerza su preparación operativa en un contexto de negociaciones frágiles y sin avances concretos.

El Comando Central del Pentágono (CENTCOM) difundió un video de 54 segundos en la red X en el que se observa a sus fuerzas en plena actividad. Las imágenes muestran aviones militares sobrevolando, buques en maniobra, drones en operación y personal trabajando en instalaciones estratégicas , en una secuencia que busca transmitir una idea clara: la tregua no implica inactividad .

El mensaje central del material fue reforzado por el comandante del CENTCOM, el almirante Charles Bradford Cooper. “Nos estamos rearmando, estamos readaptando nuestras herramientas y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe ningún ejército en el mundo que se adapte como nosotros ”, afirmó. Y agregó: “ Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo durante el alto el fuego ”.

La difusión del video se produce en paralelo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de extender de manera indefinida la tregua con Irán. Según explicó, la medida busca ganar tiempo para una eventual negociación , aunque sin relajar la presión militar.

El estrecho de Ormuz continuará bloqueado

Desde Washington, la postura fue explícita: el alto el fuego no implica un repliegue estratégico. Trump ordenó mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y dejó a las fuerzas en estado de alerta. “He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y permanezcan listas”, señaló el mandatario.

Este esquema combina una pausa en los ataques con una presión constante sobre Teherán, en un escenario donde las conversaciones no logran avanzar y persiste la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

Respuesta y despliegue en Irán

En paralelo, en Irán, se registraron movilizaciones masivas en espacios públicos como las plazas Vanak y Enghelab, donde el ejército exhibió misiles balísticos de largo alcance. Las escenas, marcadas por banderas y consignas, reforzaron el componente simbólico del conflicto en medio de la tregua.

MISIL IRÁN

Este doble escenario (la actividad militar operativa de Estados Unidos y el despliegue iraní en el espacio público) muestra que la pausa en los combates no detuvo la dinámica del enfrentamiento. Por el contrario, consolidó una etapa donde la disputa se traslada a la preparación, la demostración de fuerza y la presión estratégica.