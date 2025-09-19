Nueva York: Zohran Mamdani lidera las encuestas rumbo a las elecciones por la alcaldía







El demócrata socialista Zohran Mamdani encabeza sondeos en Nueva York, con Andrew Cuomo en segundo lugar por una considerable diferencia.

Zohran Mamdani lidera batalla por alcaldía de Nueva York; Cuomo recorta distancia

Según un reciente sondeo, Zohran Mamdani, es el principal candidato a quedarse con la alcaldía de Nueva York, EEUU, en las elecciones generales del próximo martes 4 de noviembre. El demócrata socialista, Mamdani, ya se vio como vencedor en las elecciones primarias del 27 de junio, en gran parte por su apoyo a la causa Palestina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La encuesta de Marist, una Universidad Privada de Nueva York, lo coloca con una ventaja amplia en la contienda de cuatro candidatos, aunque el margen se reduce en un enfrentamiento directo contra Andrew Cuomo. El estudio fue realizado del 8 al 11 de septiembre entre 1.470 adultos, y reveló que Mamdani obtiene el apoyo del 45% de los votantes probables. Cuomo se ubica en segundo lugar con 24%, seguido por el republicano Curtis Sliwa, con 17%. El alcalde actual, Eric Adams, registra apenas 9% de intención de voto, mientras que 5% de los encuestados se mantiene indeciso. El margen de error es de 3.2 puntos porcentuales, según la propia Universidad de Marist.

Entre demócratas y republicanos: ¿Quién vota a quién? Mamdani concentra gran parte de su apoyo entre los demócratas: 58% de los miembros del partido dijo que votaría por él, frente al 23% que respaldaría a Cuomo. Entre los republicanos, Sliwa domina, con más de la mitad de los votos de su partido y un notable 31% de apoyo de votantes no afiliados, superando a Cuomo (30%) y a Mamdani (20%).

Por su parte, según el director de la encuesta de Marist, Lee Miringoff, la coalición de Mamdani “se mantiene intacta”, con gran fuerza entre jóvenes y votantes progresistas.

El estudio también mostró que, si algunos candidatos abandonan la contienda, el escenario cambia. Si Adams se retirara, Mamdani conservaría prácticamente el mismo nivel de apoyo, pero Cuomo subiría hasta 30%. En un escenario de dos vías, 49% respaldaría a Mamdani, mientras que 39% votaría por Cuomo. Dejando al candidato de origen musulmán como principal candidato en todas las encuestas.

El estudio destacó además que Mamdani es el único candidato con imagen positiva por la mayoría de los neoyorquinos (52%). Cuomo registra 40% de imagen positiva, aunque con un alto nivel de rechazo: 39% lo evalúa de forma muy desfavorable y su índice de impopularidad general asciende al 59%.



