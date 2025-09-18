Donald Trump, sobre el conflicto con Ucrania: "Vladimir Putin realmente me ha decepcionado"

El presidente de Estados Unidos criticó a su par ruso por la guerra en Ucrania y advirtió que “está matando a mucha gente”.

El presidente estadounidense, Donald Trump , lanzó duras críticas contra Vladimir Putin por su postura en la guerra en Ucrania y reconoció que lo “ha decepcionado”. En una conferencia de prensa en Londres junto al primer ministro británico, Keir Starmer , el mandatario afirmó que pensó que el conflicto sería más fácil de resolver por su relación con el líder ruso.

En el encuentro, el republicano también remarcó que los soldados rusos “están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos” , al tiempo que Starmer pidió ejercer más presión sobre Moscú.

“Sólo cuando Trump ejerció presión sobre Putin, este mostró cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión”, expresó el premier británico. Ambos dirigentes destacaron la necesidad de fortalecer la defensa conjunta y redoblar el apoyo a Ucrania.

Durante el encuentro, Trump subrayó las dificultades para encontrar un camino hacia la paz: “Hemos resuelto siete guerras irresolubles . Pero la que pensé que sería más sencilla, por mi vínculo con Putin, terminó siendo la más difícil. Realmente me ha decepcionado”.

Donald Trump aseguró que no reconocerá al Estado palestino para terminar la guerra en Gaza

En el mismo marco, Trump se diferenció de la posición europea al descartar reconocer al Estado palestino como medida de presión a Israel para detener la guerra en Gaza. “Tengo un desacuerdo con el primer ministro en ese aspecto”, señaló en conferencia de prensa, aludiendo a la postura del Reino Unido, Francia y otros países que llevarán el tema a la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, Keir Starmer había adelantado que el Reino Unido impulsará el reconocimiento si Israel no pone fin a la “catastrófica situación en Gaza”, decreta un alto el fuego y renuncia a anexar Cisjordania. Trump, sin embargo, fue tajante: “Recordemos el 7 de octubre, uno de los peores y más violentos días de la historia mundial”.

Ya a bordo del Air Force One, el presidente norteamericano endureció aún más su posición: afirmó que reconocer un Estado palestino sería “recompensar a Hamás”. También pidió que los rehenes sean liberados “de inmediato” y en un solo intercambio, no “poco a poco”. “Les haremos saber dónde estamos, pero no estoy en ese grupo”, concluyó.