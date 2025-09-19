Lisandro Catalán visitó San Juan y mantuvo agenda de trabajo con el gobernador Marcelo Orrego







El ministro del Interior recorrió este viernes la provincia, donde mantuvo reuniones con el gobernador Orrego, funcionarios provinciales y autoridades electorales.

Durante la jornada, dialogaron sobre inversiones, desarrollo regional y el proceso electoral del próximo 26 de octubre.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, visitó este viernes la provincia de San Juan, donde fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego, con quien mantuvo una reunión de trabajo junto a miembros de su gabinete. Durante la jornada, el funcionario también recorrió una obra cedida por Nación a la provincia y se reunió con las autoridades electorales del distrito.

En la gobernación, Catalán y Orrego se reunieron junto a los ministros provinciales de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; de Gobierno, Laura Palma; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

En el encuentro se abordó el potencial minero de la provincia, las nuevas inversiones proyectadas para impulsar su crecimiento, los principales desafíos de gestión y los proyectos en marcha. Se destacó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para potenciar el desarrollo regional.

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos. Con el gobernador Orrego hablamos del presente de San Juan, de la relación entre la Nación y la provincia, y de la importancia de aunar esfuerzos para construir juntos la Argentina del futuro que viene”, afirmó Catalán.

Visita al complejo Casa Activa y juzgado electoral Posteriormente, el ministro recorrió las obras del complejo Casa Activa en la localidad de Chimbas, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero. El proyecto, transferido de Nación a la provincia para su finalización, busca brindar apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad y acompañar a quienes atraviesan problemáticas vinculadas con las adicciones.

Al cierre de la jornada, Catalán visitó el juzgado electoral de San Juan, donde mantuvo un encuentro con la presidente de la Corte de Justicia provincial, Adriana García Nieto; el titular del Juzgado Federal N°1, Pablo Quirós; el secretario Electoral, Edgardo Benítez; y la prosecretaria Electoral, Patricia Pugliese. Tras la reunión, el ministro destacó que quedaron “muy satisfechos porque coincidimos en que el proceso electoral del próximo 26 de octubre se encuentra bien organizado y en condiciones de desarrollarse con normalidad”.