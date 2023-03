El CEO de TikTok declaró ante el Congreso de EEUU para evitar la prohibición de la app

The Guardian

El jefe de TikTok, Shou Zi Chew, intentó convencer este jueves al Congreso de Estados Unidos de que no prohíba la popular aplicación ante temores en Washington de que la compañía tenga vínculos con el gobierno chino y afecte la seguridad nacional. "No he visto ninguna evidencia" del acceso de Pekín a los datos de los usuarios de la aplicación, respondió Shou Zi Chew, asegurando que nunca ha tenido conversaciones con funcionarios del gobierno chino en su calidad de director general.